Bap comemora novo patrocínio máster do Flamengo e se espelha no Real Madrid

20/08/2025 10h39

O Flamengo anunciou na última segunda-feira a chegada da Betano como nova patrocinadora máster. A parceria, que se tornou o maior patrocínio do futebol brasileiro, foi celebrada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Em entrevista à Flamengo TV nesta quarta-feira, o presidente comentou sobre o processo de escolha do novo patrocinador. O contrato tem validade até o final de 2028.

"Foi um processo de conhecimento recíproco. Fomos educados sobre o papel da Betano nesse mundo, onde eles atuam em um segmento que tem crescido de maneira significativa, mas que traz desafios à comunidade, à sociedade, com os quais a Betano tem uma preocupação importante. E do lado do Flamengo, entender que é muito mais que um clube de futebol. É uma nação. Conhecendo um ao outro, nós podemos traçar uma estratégia global, que de alguma forma faça com que, nesse mundo do marketing, quem sabe Flamengo e Betano tenham compreendido que 1 + 1 nessa conta pode dar 3", afirmou o mandatário Rubro-Negro.

O presidente do Flamengo voltou a afirmar que o clube carioca deseja ser o "Real Madrid das Américas" e disse que espelha no modelo de gestão do gigante espanhol.


"Temos que ter muita admiração pelo Real Madrid. A gente vive em um mundo de SAFs, e o Real Madrid não é SAF. É um clube como o Flamengo, não tem dono. É o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais poderíamos nos espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Isso é um elogio implícito ao que o Real Madrid conseguiu construir. Eles vivem em uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos no Brasil, na região em que estamos inseridos. As coisas mudam no mundo. Daqui a 10 anos, quem sabe onde nós estaremos? Vamos caminhar nessa direção sem sombra de dúvidas", declarou.

Diretor comercial da Betano no Brasil, Guilherme Figueiredo revelou que há a possibilidade de acontecer amistosos entre Flamengo e outros clubes do futebol mundial patrocinados pela casa de apostas. A marca também patrocina times como River Plate, da Argentina, e Porto, Benfica e Sporting, de Portugal.

"A gente tem um desafio grande que é a questão do calendário, de conseguir ajustar o calendário das equipes. Mas isso está no nosso contrato. Temos equipes históricas como o próprio River e grandes clubes da Europa. Sem dúvidas seria espetacular tanto eles virem ao Maracanã como Flamengo ir até eles. Nesses três anos de parceria certamente teremos tempo para isso", pontuou.

A estreia da nova parceria será no duelo contra o Grêmio, no próximo dia 31, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional, nesta quarta, o clube terá a marca Flamengo TV estampada em sua camisa.

