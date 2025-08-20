Topo

Atlético-MG desembarca na Argentina para decisão pela Sul-Americana

20/08/2025 09h46

Na noite desta terça-feira, o Atlético-MG desembarcou em Mendoza, na Argentina, para buscar uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. A equipe enfrenta o Godoy Cruz nesta quinta-feira, no Estádio Feliciano Gambarte, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio sul-americano. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Para o jogo, o técnico Cuca conta com os mesmos quatro desfalques dos últimos jogos: o zagueiro Lyanco (coxa esquerda), o lateral Renzo Saravia (perna direita), o meio-campista Patrick (lombar) e o atacante Caio Maia (joelho direito) seguem fora e não viajaram com o elenco.

Assim, uma provável escalação do Atlético-MG tem: Everson; Natanael, Ivan Román, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Cuello e Hulk.

O Atlético-MG venceu de virada o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Cuello e Hulk. Assim, o Galo precisa apenas de um empate para se classificar às quartas de final no tempo normal. A equipe mineira busca o título inédito da Sul-Americana.

Caso avance, o Atlético-MG enfrentará o vencedor do duelo entre Bolívar-BOL e Cienciano-PER na próxima fase. No jogo de ida, na altitude boliviana, a equipe mandante venceu por 2 a 0. Agora, na volta, o time peruano precisa ganhar por três gols de diferença para se qualificar.

O Atlético-MG visa se recuperar da derrota para o Grêmio, por 3 a 1, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

