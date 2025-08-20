Atacante do Betis e meia da Série B japonesa: quem Sampaoli pediu ao Santos

O Santos desistiu da contratação de Jorge Sampaoli hoje, após algumas semanas de negociação. Na Live do Clube, Lucas Musetti apontou alguns pedidos inusitados do treinador que atrapalharam as conversas.

Depois de encerrar as tratativas com Sampaoli, o Santos iniciou conversas com Juan Pablo Vojvoda, que deixou o comando do Fortaleza em julho, após mais de 300 jogos no comando do clube tricolor.

As exigências do Sampaoli para o Santos contratá-lo não eram contratuais. O que é maluco. [...] Com o Sampaoli, o Santos chegou muito rápido a um acerto salarial, membros de comissão técnica, tempo de contrato. Seria contrato até 2026, já se sabia quantos profissionais viriam, o salário seria alto, mas que o Santos entendeu que valia.

Hoje, o Sampaoli disse: 'se não trouxer o Bakambu, eu não vou'. O Bakambu é um atacante franco-congolês do Betis, 34 anos. O Santos disse: 'Não posso contratar o Bakambu, não temos condições'. E já tinha um atacante pré-indicado. E, ao mesmo tempo, o Sampoli pediu um meio-campista - Matheus Jesus, que teve uma passagem discreta pelo Santos. Ele virou camisa 10 e está no V-Varen Nagasaki, da segunda divisão japonesa. Aí, foi a vez do Santos dizer que não queria.

Lucas Musetti

