Topo

Esporte

Atacante do Betis e meia da Série B japonesa: quem Sampaoli pediu ao Santos

do UOL

Colaboração para o UOL

20/08/2025 17h07

O Santos desistiu da contratação de Jorge Sampaoli hoje, após algumas semanas de negociação. Na Live do Clube, Lucas Musetti apontou alguns pedidos inusitados do treinador que atrapalharam as conversas.

Depois de encerrar as tratativas com Sampaoli, o Santos iniciou conversas com Juan Pablo Vojvoda, que deixou o comando do Fortaleza em julho, após mais de 300 jogos no comando do clube tricolor.

As exigências do Sampaoli para o Santos contratá-lo não eram contratuais. O que é maluco. [...] Com o Sampaoli, o Santos chegou muito rápido a um acerto salarial, membros de comissão técnica, tempo de contrato. Seria contrato até 2026, já se sabia quantos profissionais viriam, o salário seria alto, mas que o Santos entendeu que valia.

Relacionadas

Como Neymar reagirá ao esculacho que levou da torcida no CT?

Santos desiste de Jorge Sampaoli e negocia com Vojvoda

Santos: Invasão ao CT pode afetar permanência de Neymar? Colunistas debatem

Hoje, o Sampaoli disse: 'se não trouxer o Bakambu, eu não vou'. O Bakambu é um atacante franco-congolês do Betis, 34 anos. O Santos disse: 'Não posso contratar o Bakambu, não temos condições'. E já tinha um atacante pré-indicado. E, ao mesmo tempo, o Sampoli pediu um meio-campista - Matheus Jesus, que teve uma passagem discreta pelo Santos. Ele virou camisa 10 e está no V-Varen Nagasaki, da segunda divisão japonesa. Aí, foi a vez do Santos dizer que não queria.
Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Transmissão ao vivo de Juventude x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Regularizado no BID: veja quando Carlos Miguel pode estrear pelo Palmeiras

Torcedor do São Paulo morre após mal súbito no Morumbis na Libertadores

Atacante do Betis e meia da Série B japonesa: quem Sampaoli pediu ao Santos

Santos desiste da contratação de Jorge Sampaoli

Palmeiras vence o Taubaté e assume a vice-liderança do Paulistão feminino

Onde vai passar Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste? Como assistir ao vivo

Colombianas decidem, e Palmeiras vence Taubaté no Paulistão Feminino

Jake Paul encara campeão mundial Gervonta Davis em luta de exibição

Vasco anuncia ingressos esgotados para duelo com o Corinthians no Brasileirão

Phygital: Ei Nerd anuncia transmissão exclusiva do Games of the Future em 2025