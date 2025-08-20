Artilheiro do São Paulo na Libertadores, André Silva fala sobre adaptação ao futebol brasileiro e mira Seleção

Nesta terça-feira, no Morumbis, o São Paulo avançou às quartas de final da Copa Libertadores ao eliminar o Atlético Nacional nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal. Autor do gol do Tricolor, o atacante André Silva refletiu sobre sua volta ao futebol brasileiro e falou sobre o desejo de defender a Seleção Brasileira.

"É uma transição diferente. O futebol europeu é diferente do nosso aqui na América do Sul. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores são competições totalmente diferentes da Europa. Lá eu tinha um nível de jogo muito diferente. Tive que me adaptar e creio que me adaptei muito rápido. Sou um jogador que tem essa facilidade. Nesse ano, eu estou mostrando isso com 14 gols e espero fazer muito mais. Quero continuar contribuindo. Sinto que ainda preciso entender mais o jogo no Brasil. Estou muito feliz e agora é seguir trabalhando", disse André Silva em entrevista à ESPN.

Anunciado pelo São Paulo em março de 2024, André Silva passou sete anos na Europa antes de retornar ao futebol brasileiro. Em 85 jogos pelo Tricolor, o atacante marcou 22 gols e deu sete assistências. Ele ainda é o artilheiro da equipe nesta temporada, com 14 bolas na rede.

"Seleção Brasileira é o sonho de qualquer jogador. Esse sonho, não só em mim, mas em toda a minha família, é muito vivo. Vamos deixar nas mãos de Deus. Se for para ser, vai acontecer da melhor maneira possível. Continuo fazendo meu trabalho, sempre na expectativa de uma oportunidade", acrescentou André Silva.

Nesta terça-feira, o atacante de 28 anos abriu o placar para o Tricolor logo aos dois minutos de jogo. O Atlético Nacional buscou o empate na segunda etapa e a decisão foi para os pênaltis. O São Paulo venceu por 4 a 3 e conquistou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

André Silva é um dos destaques do Tricolor na competição continental, sendo o artilheiro da equipe, com quatro bolas na rede, e líder nas assistências, com dois passes para gol.

São Paulo mais forte com retornos

Para os duelos contra o Atlético Nacional, o técnico Hernán Crespo precisou lidar com diversos desfalques para escalar o São Paulo.

O zagueiro Robert Arboleda, o lateral esquerdo Wendell, o meia Oscar e os atacantes Ryan Francisco e Jonathan Calleri não atuaram nos dois jogos. Na partida de volta, o volante Alisson também foi desfalque.

"Tivemos muitos atletas machucados. Calleri, Ryan Francisco, Lucas, Oscar, Wedell. Agora, com o regresso de grande parte deles, a gente fica cada vez mais forte. Nosso elenco é recheado de grandes jogadores. Com a chegada deles, nessa fase decisiva da temporada, tenho certeza de que a gente vai ficar mais forte. Vamos precisar deles", comentou André Silva.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.