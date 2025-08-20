Topo

Esporte

Artilheiro, Arrascaeta vibra com classificação do Flamengo na Libertadores

20/08/2025 23h59

O Flamengo confirmou sua vaga nas quartas de final da Libertadores ao vencer o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Autor do primeiro gol da equipe carioca, o meia Arrascaeta destacou a importância da classificação e comemorou sua contribuição.

"Estou feliz em poder ajudar o time, seja com assistência ou gol. Estou chegando na área para fazer o gol. O mais importante foi a classificação", afirmou Arrascaeta, que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, após rebote do goleiro Rochet em finalização de Samuel Lino e assistência de Plata.

Na etapa final, Pedro confirmou o triunfo aos 43 minutos, completando cruzamento rasteiro e decretando a vitória rubro-negra.

O duelo começou com atraso devido à chuva de papel picado causada pelo Internacional, mas rapidamente o Flamengo assumiu o controle da partida.

Apesar de tentativas do Colorado, incluindo a melhor chance aos 36 minutos do segundo tempo com Borré acertando a trave, os visitantes dominaram a posse de bola e neutralizaram a pressão local. Gols anulados por impedimento, como os de Bruno Henrique, marcaram momentos de tensão antes do desfecho.

Nas quartas, o Flamengo, de Arrascaeta, terá pela frente o tetracampeão Estudiantes, da Argentina. O confronto de ida será no Rio de Janeiro, enquanto a volta acontecerá em La Plata, em setembro. A classificação no Beira-Rio reforça a ambição do time carioca na Libertadores, contando com desempenho coletivo e decisões certeiras em momentos-chave, como os gols de Arrascaeta e Pedro.

