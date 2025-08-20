Arrogância? 'Flamengo não precisa se comparar ao Real', diz Alicia Klein

Em entrevista à FlaTV celebrando a parceria com a nova patrocinadora máster, Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, disse que o clube quer ser o Real Madrid das Américas. No UOL News, Alicia Klein comentou a declaração.

Para a colunista, Bap não foi arrogante ao comparar o clube rubro-negro com os espanhóis, mas sim 'vira-lata'. Ela argumentou que o Flamengo não precisa se comparar a nenhum outro time.

Não acho que é arrogância, acho que é viralatismo. Não vejo por que o Flamengo precise se comparar ao Real Madrid. O Flamengo não precisa ser o Real Madrid das Américas, o Flamengo pode ser o Flamengo das Américas. É um grande time, uma história imensa, que tem tudo para continuar ganhando título atrás de título.

Alicia Klein

O que Bap disse

Em quem mais a poderia se espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Nós queremos nos espelhar no Real Madrid. Eles vivem numa realidade diferente do Flamengo, mas o Flamengo está dando os seus passos, e as coisas mudam no mundo. Daqui a dez anos, quem sabe onde estaremos?

Bap, presidente do Flamengo, em entrevista à FlaTV

