Arnaldo: São Paulo chega forte nas quartas e pode sonhar com a Libertadores

O São Paulo superou limites na classificação sofrida contra o Atlético Nacional, chega forte nas quartas de final e pode sonhar com o tetra da Libertadores, destacou o comentarista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

O São Paulo vinha com um problema para converter pênaltis desde o ano passado, com muitas cobranças desperdiçadas. E aí nas penalidades o São Paulo só perdeu uma, com Marcos Antonio, a bola foi na trave, descobriu novos batedores com os laterais Enzo e Cédric e acabou passando. Para o São Paulo, era muito importante passar, porque pior que está, não fica.

O limite desse elenco é um pouco mais elástico. O São Paulo vai poder recuperar alguns jogadores fundamentais que não participaram dessa eliminatória, por exemplo, o Arboleda, e certamente estará mais forte nas quartas de final -- mais forte, mais descansado, mais preparado. O São Paulo na Libertadores é um time forte e tem muita tradição.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou a série invicta do Tricolor na Libertadores. Agora, são 17 jogos sem derrota no torneio, com apenas sete gols sofridos no período.

"O São Paulo completou ontem a sua 17ª partida invicta na Libertadores. Isso não é comum. Ele poderia ter sido eliminado invicto, mas ele se classificou invicto e para derrotar o São Paulo na Libertadores não é qualquer coisa."

"São poucos gols sofridos nessa série de 17 jogos invictos que vem desde a fase de grupos de 2024, então, o São Paulo pode sonhar na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, com esse elenco, é impossível sonhar, mas dá para sonhar com a Libertadores", afirmou Arnaldo Ribeiro.

