Ancelotti vai assistir a jogo do Santos antes de convocação, mas não poderá ver Neymar

Carlo Ancelotti e sua comissão técnica vêm cumprindo uma agenda de observação de jogos a fim de analisar os atletas para definir a convocação da próxima segunda-feira, visando as eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Escalado para ver o duelo entre Bahia e Santos, neste domingo, o treinador da seleção brasileira vai ter uma "viagem perdida". Isso porque o principal nome do time paulista não estará em campo: suspenso, o atacante Neymar desfalca o conjunto da Vila Belmiro.

Destaque da equipe nos últimos duelos do Campeonato Brasileiro, Neymar teve um dia para ser esquecido neste final de semana no confronto diante do Vasco, no MorumBis. Além da atuação discreta na vexatória derrota de 6 a 0 para os cariocas, o camisa 10 ainda recebeu o terceiro cartão amarelo.

A partida quebrou uma sequência de boas apresentações do astro. Para piorar, ele teve um desempenho discreto e deixou o gramado do estádio são-paulino aos prantos.

Após um primeiro semestre marcado por seguidas contusões, o jogador vinha dando claros sinais de recuperação. Prova disso foi a inclusão de seu nome na pré-convocação feita por Ancelotti.

A expectativa agora é se o comandante italiano vai confirmar o nome de Neymar na relação para os dois confrontos da seleção brasileira em setembro. No dia 4, quinta-feira, o Brasil recebe o Chile no Maracanã, pela penúltima rodada da competição. A última participação do time nacional acontece cinco dias depois, diante da Bolívia, em La Paz.

Na classificação das eliminatórias, a Argentina já tem o primeiro lugar assegurado e ostenta 35 pontos. O Equador é o vice-líder com 25. A equipe verde-amarela tem a mesma pontuação dos equatorianos, mas figura na terceira colocação pelos critérios de desempate.