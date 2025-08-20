Ancelotti acompanha Internacional x Flamengo e encontra Roger Machado
Nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença no Beira-Rio para assistir ao duelo entre Internacional e Flamengo, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida terminou com vitória por 1 a 0 do Rubro-Negro.
A visita faz parte da agenda do treinador junto ao departamento de seleções, com o objetivo de dar sequência ao planejamento da Amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.
Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Juan Santos, coordenador técnico, têm acompanhado Ancelotti e estão aproveitando para observar metodologias de treino, estrutura dos clubes e aspectos táticos que podem ser utilizados na preparação da Seleção.
O trio já havia realizado análises semelhantes durante o Mundial de Clubes, em que visitou centros de treinamento, estádios e hotéis, reforçando a estratégia de preparação da equipe.
A comissão técnica da Seleção continuará acompanhando partidas no Brasil e no exterior. Além dos jogos entre Colorado e Rubro-Negro, Ancelotti, Caetano e Juan Santos acompanharam Botafogo x LDU, no Nilton Santos, pela Libertadores, na última quinta, e Atlético-MG x Grêmio, no domingo. A próxima parada será no próximo domingo, para acompanhar Bahia x Santos, também pelo Brasileiro.