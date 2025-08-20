Topo

Esporte

Ancelotti acompanha Internacional x Flamengo e encontra Roger Machado

20/08/2025 22h08

Nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença no Beira-Rio para assistir ao duelo entre Internacional e Flamengo, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida terminou com vitória por 1 a 0 do Rubro-Negro.

A visita faz parte da agenda do treinador junto ao departamento de seleções, com o objetivo de dar sequência ao planejamento da Amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Juan Santos, coordenador técnico, têm acompanhado Ancelotti e estão aproveitando para observar metodologias de treino, estrutura dos clubes e aspectos táticos que podem ser utilizados na preparação da Seleção.

O trio já havia realizado análises semelhantes durante o Mundial de Clubes, em que visitou centros de treinamento, estádios e hotéis, reforçando a estratégia de preparação da equipe.

A comissão técnica da Seleção continuará acompanhando partidas no Brasil e no exterior. Além dos jogos entre Colorado e Rubro-Negro, Ancelotti, Caetano e Juan Santos acompanharam Botafogo x LDU, no Nilton Santos, pela Libertadores, na última quinta, e Atlético-MG x Grêmio, no domingo. A próxima parada será no próximo domingo, para acompanhar Bahia x Santos, também pelo Brasileiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Bia Haddad desperdiça oportunidades e cai na estreia em Monterrey diante de Bouzkova

Bia Haddad cai em Monterrey e vai ao US Open após quatro derrotas seguidas

Em Quito, Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; veja provável escalação

Ancelotti acompanha Internacional x Flamengo e encontra Roger Machado

Chuva interrompe jogo e Laura Pigossi busca vaga na final do quali do US Open só nesta quinta

Sem Robinho Jr, 10 afastados e R$ 60 milhões em reforços: por que Santos desistiu de Sampaoli

Juventude acaba com a empolgação do Vasco, vence e fica perto de deixar a zona de rebaixamento

Botafogo abre venda de ingressos para duelo contra o RB Bragantino

Tchê Tchê critica arbitragem e cobra foco do Vasco após derrota para o Juventude

Em jogo atrasado, Vasco perde do Juventude em duelo direto contra o Z4 do Brasileirão

Vasco sofre com o que fez contra o Santos, e Juventude vence jogo atrasado