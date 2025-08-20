Alcaraz chega a Nova York em alta e pronto para recuperar topo do ranking

Por Shrivathsa Sridhar

BENGALURU (Reuters) - Carlos Alcaraz vai para o Aberto dos Estados Unidos em seu já conhecido papel de principal desafiante do atual campeão Jannik Sinner e o espanhol será impulsionado este ano pela dupla busca pela glória do Grand Slam e pelo posto de número um do ranking mundial.

O jogador de 22 anos conquistou o sexto título da temporada em Cincinnati, na segunda-feira, depois que Sinner se retirou da final por motivo de doença, quando perdia por 0 a 5 no primeiro set, e o resultado aumentou a disputa pelo topo do ranking antes do último Grand Slam da temporada.

Se a saúde de Sinner permitir, todos os indícios apontam para o reencontro da dupla em uma grande final e para a conclusão de uma trilogia que definirá a temporada, depois que Alcaraz derrotou Sinner em uma épica partida de cinco sets para ficar com o troféu do Aberto da França em junho, antes de entregar sua coroa de Wimbledon ao italiano atual número um no mês passado.

Embora Alcaraz tenha se destacado na grama e no saibro, a consistência na quadra dura tem lhe faltado no palco mais grandioso após seu triunfo no Aberto dos EUA de 2022, mas o cinco vezes campeão de Grand Slams chega a Nova York para o torneio que começa no domingo com uma crença renovada.

"Estou sentindo muita confiança, jogando em uma superfície diferente", disse Alcaraz, cujo triunfo no Aberto dos EUA há três anos garantiu que ele se tornasse o mais jovem número um do mundo desde o início do ranking da ATP em 1973.

"Nova York é um lugar onde eu adoro jogar. Foi onde ganhei meu primeiro Grand Slam e aprecio o amor e o apoio que recebo lá todos os anos em que vou."

Tendo vencido cinco dos últimos sete eventos que disputou, o badalado Alcaraz pode recuperar o topo do ranking no final da quinzena do Aberto dos EUA superando Sinner, que defenderá 2.000 pontos como atual campeão.

A surpreendente derrota na segunda rodada para o holandês Botic van de Zandschulp, no ano passado, significa que Alcaraz defenderá 50 pontos, mas o espanhol está determinado a evitar outra derrota precoce em sua tentativa de dividir os troféus de Grand Slam com Sinner pelo segundo ano consecutivo.

"Foi decepcionante o nível em que joguei lá", disse Alcaraz sobre sua campanha de 2024.

"Então, este ano, eu realmente quero mostrar um bom tênis, meu melhor tênis, e tentar ir o mais longe que puder, aproveitar o máximo que puder o amor de lá. Vamos ver como vai ser."