Zé Roberto convoca Seleção feminina do Brasil para o Mundial de vôlei; veja lista

19/08/2025 00h10

O técnico Zé Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras que representarão o Brasil no Campeonato Mundial feminino de vôlei. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a relação do treinador.

Das 15 atletas convocadas pelo técnico no final de julho para os treinos, apenas a oposta Jheovana não aparece na lista para a competição.


O Brasil busca conquistar seu primeiro título do Mundial feminino. A Seleção já alcançou a final em quatro ocasiões (1994, 2006, 2010 e 2022) e também possui uma medalha de bronze.

A estreia das comandadas de Zé Roberto está agendada próxima sexta-feira, às 9h30 (de Brasília), contra a Grécia. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado também de França e Porto Rico.

Confira a convocação do Brasil para o Mundial feminino de vôlei

  • Líberos: Laís e Marcelle

  • Levantadoras: Macris e Roberta

  • Opostas: Rosamaria, Kisy e Tainara

  • Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia

  • Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

