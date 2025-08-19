Zé Roberto convoca Seleção feminina do Brasil para o Mundial de vôlei; veja lista

O técnico Zé Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras que representarão o Brasil no Campeonato Mundial feminino de vôlei. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a relação do treinador.

Das 15 atletas convocadas pelo técnico no final de julho para os treinos, apenas a oposta Jheovana não aparece na lista para a competição.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

O Brasil busca conquistar seu primeiro título do Mundial feminino. A Seleção já alcançou a final em quatro ocasiões (1994, 2006, 2010 e 2022) e também possui uma medalha de bronze.

A estreia das comandadas de Zé Roberto está agendada próxima sexta-feira, às 9h30 (de Brasília), contra a Grécia. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado também de França e Porto Rico.

Confira a convocação do Brasil para o Mundial feminino de vôlei