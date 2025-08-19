Xabi Alonso minimiza ausência de Rodrygo na estreia do Real Madrid: 'Decisão minha'

Xabi Alonso saiu satisfeito do Santiago Bernabéu após a estreia com vitória na LaLiga, mas não escapou de ser questionado sobre Rodrygo. O atacante brasileiro, que não saiu do banco de reservas diante do Osasuna, voltou a ser pauta, especialmente porque seu último jogo como titular havia sido ainda em junho, na estreia do Mundial de Clubes contra o Al-Hilal. O técnico, porém, tratou de relativizar o tema e deixar claro que não há qualquer situação fora do normal.

O treinador lembrou que o contexto do Mundial de Clubes era muito particular, diferente da maratona que começa agora. "Aquilo foi outra competição, um momento distinto. Já deixamos isso para trás. O que conta é essa temporada, e conto com o Rodrygo, com certeza. É só um jogo, não há que se fazer uma leitura tão para frente", afirmou, reforçando que as opções tomadas diante do Osasuna passaram unicamente por escolhas de ordem tática.

Xabi Alonso ressaltou que ainda é cedo para traçar qualquer panorama sobre o protagonismo do brasileiro nesta temporada. Segundo ele, a rotação do elenco será determinante ao longo do ano. "Se dentro de três meses ele tiver seus minutos, poderei responder com mais certezas. Hoje foram circunstâncias da partida, decisões minhas no jogo. É preciso olhar para o coletivo", explicou o treinador, tentando encerrar qualquer especulação em torno da ausência de Rodrygo.

O técnico também destacou a forma como o Osasuna se apresentou no Bernabéu, dificultando o desempenho dos atacantes merengues. Para Xabi Alonso, a retranca armada pelo rival foi determinante para o ritmo truncado da partida. "Eles jogaram de maneira muito defensiva. Faltou um pouco mais de atrevimento, brilho, arriscar um pouco. Mas aprendemos com o jogo de hoje, porque certamente vamos encontrar adversários que também jogam assim durante a temporada", analisou.

Apesar das perguntas direcionadas ao futuro do brasileiro, Xabi Alonso preferiu destacar o resultado e a importância de iniciar a liga com três pontos. Ele comemorou o pênalti convertido por Mbappé e a solidez defensiva da equipe, ressaltando que a temporada é longa e que haverá espaço para todos os jogadores. "O fundamental hoje era vencer e começar bem. O resto se constrói com trabalho e tempo", resumiu.

Por fim, o técnico não escondeu a emoção de comandar o Real Madrid em um jogo oficial no Bernabéu. Ex-jogador do clube, Alonso descreveu o momento como especial. "Foi inesquecível. Voltar aqui, mas agora como treinador, é uma grande alegria. Espero que seja a primeira de muitas vitórias. A atmosfera, a mística, o cenário, a grandiosidade... este estádio é impressionante, não apenas pela história, mas também pelo presente e pelo futuro que representa", concluiu.