Velocista Erik Cardoso disputará o Grande Prêmio Brasil de Atletismo

19/08/2025 18h46

O velocista Erik Cardoso está confirmado para correr os 100 metros no Grande Prêmio Brasil de Atletismo, que será realizado no próximo domingo, em Bragança Paulista.

No Troféu Brasil, disputado no dia 31 de julho, Erik correu os 100 m com tempos abaixo de dez segundos na semi e na final. Com o cronômetro marcando 9s93, bateu o recorde brasileiro e sul-americano, além de fazer índice para o Mundial de Tóquio.

Em paralelo ao Grande Prêmio Brasil de Atletismo, será realizado o Atletismo Brasil Challenger. As disputas servem como última oportunidade para obter índices e pontos na corrida para o Mundial do Japão, a ser disputado entre os dias 13 e 21 de setembro.

"Graças a Deus, venho treinando bem. Estou bem física e mentalmente. O objetivo e o desafio é chegar lá e fazer uma boa corrida. Sair de lá correndo o meu melhor resultado ou próximo, se Deus permitir", disse Erik, sobre o evento de Bragança Paulista.

"Nossa expectativa é que ele possa repetir a melhor marca ou até melhorar um pouquinho, porque a gente está na reta final da preparação para o Mundial", disse o técnico Darci Ferreira, que treina Erik em Santo André com a equipe multidisciplinar do SESI.

