Topo

Esporte

Vélez aproveita deslizes, derruba Fortaleza em meio a dilúvio e avança

Carrizo comemora gol marcado pelo Vélez Sarsfield contra o Fortaleza na Libertadores - Divulgação/Vélez
Carrizo comemora gol marcado pelo Vélez Sarsfield contra o Fortaleza na Libertadores Imagem: Divulgação/Vélez
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/08/2025 20h52

O Vélez não perdoou os deslizes do Fortaleza, venceu a equipe brasileira por 2 a 0 e se garantiu nas quartas de final da Libertadores. Na ida, os times haviam empatado por 0 a 0, na Arena Castelão.

Carrizo e Galván fizeram os gols do jogo. Ambos saíram em erros do Fortaleza ainda no primeiro tempo.

Relacionadas

Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

Com Léo Pereira, Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de Ancelotti

Corinthians: José Martínez sofre fratura na mão e passará por cirurgia

A partida foi disputada debaixo de muita chuva em Buenos Aires. A tempestade esteve presente do início ao fim do jogo, com muitos torcedores se escondendo nas partes cobertas das arquibancadas e usando guarda-chuvas e capas para se protegerem.

O Vélez Sarsfield espera por Racing (ARG) ou Peñarol (URU) nas quartas de final da Libertadores. Argentinos e uruguaios se enfrentam ainda hoje, às 21h30, em Avellaneda. O Peñarol venceu o jogo de ida por 1 a 0.

As datas e horários das quartas de final ainda serão divulgados pela Conmebol.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo. Às 18h30 (de Brasília), o Leão do Pici recebe o Mirassol, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Camarão (ou leão) que dorme...

... a onda (ou o Vélez, neste caso) leva. O Fortaleza se aprofundou em um mar de erros no gelado e muito chuvoso José Amalfitani. Uma marcação perdida na bola aérea e um passe errado de Deyverson praticamente decretaram a eliminação ainda no primeiro tempo. A melhora na etapa final não adiantou muito.

A eliminação põe fim ao sonho de um feito inédito para o Leão do Pici. A equipe sonhava em chegar às quartas de final da Libertadores pela primeira vez na história. A campanha de 2025 se igualou à de 2022 como a melhor do time na competição — naquele ano, o Fortaleza foi eliminado pelo também argentino Estudiantes nas oitavas de final.

O foco total passa a ser o Brasileirão como uma forma de evitar uma temporada desastrosa. O Fortaleza foi vice no Campeonato Cearense, caiu nas quartas da Copa do Nordeste, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, deu adeus à Libertadores e é o penúltimo colocado no Brasileiro, acima apenas do Sport.

O momento é de pressão sobre Renato Paiva. Desde que foi contratado, o técnico conseguiu apenas uma vitória, enquanto somou três empates e quatro derrotas.

Renato Paiva, técnico do Fortaleza, durante jogo contra o Vélez Sarsfield na Libertadores - PEDRO LAZARO FERNANDEZ/REUTERS - PEDRO LAZARO FERNANDEZ/REUTERS
Renato Paiva, técnico do Fortaleza, durante jogo contra o Vélez Sarsfield na Libertadores
Imagem: PEDRO LAZARO FERNANDEZ/REUTERS

Lances importantes e gols

Blitz do Vélez. A equipe argentina começou com tudo e levou perigo logo no primeiro minuto. Braian Romero recebeu cruzamento rasteiro e finalizou travado por Brítez. Na volta, Aliendro emendou a bomba de longe, ela desviou em Bruno Pacheco e quase enganou Helton Leite, que defendeu como pôde.

Carrizo abre o placar: 1 a 0. O Vélez alçou bola na área em cobrança de falta. Ela foi cortada parcialmente, mas Gómez avançou pela esquerda e cruzou na medida para Carrizo. O atacante, que viu a marcação do Fortaleza ir quase toda para a primeira trave, nem precisou sair do chão para cabecear e colocar os argentinos em vantagem.

Carrizo comemora gol marcado pelo Vélez Sarsfield contra o Fortaleza na Libertadores - PEDRO LAZARO FERNANDEZ/REUTERS - PEDRO LAZARO FERNANDEZ/REUTERS
Carrizo comemora gol marcado pelo Vélez Sarsfield contra o Fortaleza na Libertadores
Imagem: PEDRO LAZARO FERNANDEZ/REUTERS

Marinho dá susto no Vélez. O atacante do Fortaleza ficou com sobra na entrada da área e bateu cruzado. Marchiori caiu no canto esquerdo para espalmar.

Deyverson erra, e Vélez não perdoa: 2 a 0. O Fortaleza saía para contra-ataque, mas Deyverson deu passe curto demais para Breno Lopes. Gordon antecipou e deixou Galván cara a cara com Helton Leite. Ele dominou e bateu cruzado para fazer o segundo.

Allanzinho leva perigo. No primeiro lance após entrar na volta do intervalo, o atacante recebeu pela direita e soltou a bomba. Marchiori caiu perto da trave esquerda e espalmou.

Raspou a trave! O Vélez teve escanteio, e a bola foi alçada na área. Magallán subiu no meio da defesa e testou. Ela raspou a trave direita de Helton Leite.

Na trave! Lucca Prior avançou pela meio, levou para a perna esquerda e soltou o pé. Ela encobriu Marchiori, mas explodiu no trinco esquerdo da trave.

Perto do travessão. O Vélez levou perigo de novo no final do jogo. Após falta cobrada na área, Santos subiu e desviou. Ela passou perto do travessão e saiu.

FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD 2 x 0 FORTALEZA

Data e horário: 19 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
Competição: Volta das oitavas de final da Libertadores
Local: José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)
Árbitro: Andrés Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Gúzman (COL) e Miguel Roldán (COL)
VAR: Heider Castro (COL)
Gols: Carrizo (6'/1°T), Galván (27'/1°T)
Cartões amarelos: Carrizo, Aliendro (VEL), Zé Welison, Mancuso, Lucas Sasha, Yago Pikachu (FOR)

Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Quirós, Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro (Santos) e Galván (Pellegrini); Machuca (Andrada), Romero (Bouzat) e Carrizo (Pizzini). Técnico: Guillermo Barros Schelotto

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso (Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Yago Pikachu) e Lucca Prior; Marinho (Allanzinho), Breno Lopes (Herrera) e Deyverson (Lucero). Técnico: Renato Paiva

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Conselho do Flamengo aprova contrato recorde de patrocínio com a Betano

Operário-PR e Avaí empatam sem gols no encerramento da 22ª rodada da Série B

Treino de pódio marca "primeiro ato" do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio

Avaí empata com Operário-PR e perde chance de colar no G4 da Série B

Corinthians perde Martínez por fratura na mão e acende alerta em meio a série de desfalques

Alisson desfalca São Paulo contra o Atlético Nacional por dores no quadril

Fortaleza perde para o Vélez Sarsfield na Argentina e está eliminado da Libertadores

Bruno Pacheco admite falhas do Fortaleza em eliminação: "Saímos do que foi treinado"

Melo e Matos estreiam em Winston-Salem nesta quarta-feira

Julio Cesar Chavez Jr é deportado para o México e é preso suspeito de tráfico de drogas e armas

Fortaleza perde do Vélez na Argentina e cai nas oitavas da Libertadores