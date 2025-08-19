Vélez aproveita deslizes, derruba Fortaleza em meio a dilúvio e avança
O Vélez não perdoou os deslizes do Fortaleza, venceu a equipe brasileira por 2 a 0 e se garantiu nas quartas de final da Libertadores. Na ida, os times haviam empatado por 0 a 0, na Arena Castelão.
Carrizo e Galván fizeram os gols do jogo. Ambos saíram em erros do Fortaleza ainda no primeiro tempo.
A partida foi disputada debaixo de muita chuva em Buenos Aires. A tempestade esteve presente do início ao fim do jogo, com muitos torcedores se escondendo nas partes cobertas das arquibancadas e usando guarda-chuvas e capas para se protegerem.
O Vélez Sarsfield espera por Racing (ARG) ou Peñarol (URU) nas quartas de final da Libertadores. Argentinos e uruguaios se enfrentam ainda hoje, às 21h30, em Avellaneda. O Peñarol venceu o jogo de ida por 1 a 0.
As datas e horários das quartas de final ainda serão divulgados pela Conmebol.
O Fortaleza volta a campo no próximo domingo. Às 18h30 (de Brasília), o Leão do Pici recebe o Mirassol, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Camarão (ou leão) que dorme...
... a onda (ou o Vélez, neste caso) leva. O Fortaleza se aprofundou em um mar de erros no gelado e muito chuvoso José Amalfitani. Uma marcação perdida na bola aérea e um passe errado de Deyverson praticamente decretaram a eliminação ainda no primeiro tempo. A melhora na etapa final não adiantou muito.
A eliminação põe fim ao sonho de um feito inédito para o Leão do Pici. A equipe sonhava em chegar às quartas de final da Libertadores pela primeira vez na história. A campanha de 2025 se igualou à de 2022 como a melhor do time na competição — naquele ano, o Fortaleza foi eliminado pelo também argentino Estudiantes nas oitavas de final.
O foco total passa a ser o Brasileirão como uma forma de evitar uma temporada desastrosa. O Fortaleza foi vice no Campeonato Cearense, caiu nas quartas da Copa do Nordeste, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, deu adeus à Libertadores e é o penúltimo colocado no Brasileiro, acima apenas do Sport.
O momento é de pressão sobre Renato Paiva. Desde que foi contratado, o técnico conseguiu apenas uma vitória, enquanto somou três empates e quatro derrotas.
Lances importantes e gols
Blitz do Vélez. A equipe argentina começou com tudo e levou perigo logo no primeiro minuto. Braian Romero recebeu cruzamento rasteiro e finalizou travado por Brítez. Na volta, Aliendro emendou a bomba de longe, ela desviou em Bruno Pacheco e quase enganou Helton Leite, que defendeu como pôde.
Carrizo abre o placar: 1 a 0. O Vélez alçou bola na área em cobrança de falta. Ela foi cortada parcialmente, mas Gómez avançou pela esquerda e cruzou na medida para Carrizo. O atacante, que viu a marcação do Fortaleza ir quase toda para a primeira trave, nem precisou sair do chão para cabecear e colocar os argentinos em vantagem.
Marinho dá susto no Vélez. O atacante do Fortaleza ficou com sobra na entrada da área e bateu cruzado. Marchiori caiu no canto esquerdo para espalmar.
Deyverson erra, e Vélez não perdoa: 2 a 0. O Fortaleza saía para contra-ataque, mas Deyverson deu passe curto demais para Breno Lopes. Gordon antecipou e deixou Galván cara a cara com Helton Leite. Ele dominou e bateu cruzado para fazer o segundo.
Allanzinho leva perigo. No primeiro lance após entrar na volta do intervalo, o atacante recebeu pela direita e soltou a bomba. Marchiori caiu perto da trave esquerda e espalmou.
Raspou a trave! O Vélez teve escanteio, e a bola foi alçada na área. Magallán subiu no meio da defesa e testou. Ela raspou a trave direita de Helton Leite.
Na trave! Lucca Prior avançou pela meio, levou para a perna esquerda e soltou o pé. Ela encobriu Marchiori, mas explodiu no trinco esquerdo da trave.
Perto do travessão. O Vélez levou perigo de novo no final do jogo. Após falta cobrada na área, Santos subiu e desviou. Ela passou perto do travessão e saiu.
FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD 2 x 0 FORTALEZA
Data e horário: 19 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
Competição: Volta das oitavas de final da Libertadores
Local: José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)
Árbitro: Andrés Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Gúzman (COL) e Miguel Roldán (COL)
VAR: Heider Castro (COL)
Gols: Carrizo (6'/1°T), Galván (27'/1°T)
Cartões amarelos: Carrizo, Aliendro (VEL), Zé Welison, Mancuso, Lucas Sasha, Yago Pikachu (FOR)
Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Quirós, Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro (Santos) e Galván (Pellegrini); Machuca (Andrada), Romero (Bouzat) e Carrizo (Pizzini). Técnico: Guillermo Barros Schelotto
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso (Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Yago Pikachu) e Lucca Prior; Marinho (Allanzinho), Breno Lopes (Herrera) e Deyverson (Lucero). Técnico: Renato Paiva