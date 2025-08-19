Vasco fecha parceria para projeto de reciclagem em São Januário

O Vasco firmou uma parceria inédita com o Recicla Junto, projeto de economia circular criado pela Cristalcopo, para coletar e reciclar os resíduos gerados por torcedores em São Januário durante os jogos. A proposta é reciclar o material descartado nas arquibancadas, corredores e áreas comuns do estádio, gerando renda para uma cooperativa local e reduzindo o impacto ambiental.

A iniciativa, que já ressignificou 455 toneladas de resíduos, vê na parceria com o Vasco mais um passo decisivo na promoção da reciclagem e no fortalecimento da economia circular. A operação será realizada em parceria com a cooperativa Carioca Recicla, que realizará a triagem e a destinação correta dos resíduos, garantindo a reciclagem. Além disso, acontecerão ações de conscientização em que torcedores irão receber sacolas para coleta individual, tornando o torcedor parte da ação de reciclagem.

"Entendemos que a responsabilidade de um clube com a nossa grandeza vai muito além das quatro linhas. Projetos como este reforçam o nosso compromisso com práticas sustentáveis, que geram impacto social positivo e inspiram mudanças de hábito na nossa torcida. Ao lado do Recicla Junto, vamos transformar São Januário em um exemplo de como o futebol pode ser um agente ativo na preservação ambiental e no desenvolvimento da comunidade", afirma Carlos Amodeo, CEO da Vasco SAF.

"Ver um clube da grandeza e da história do Vasco engajado ativamente em um projeto de reciclagem como esse é motivo de grande felicidade. Essa parceria mostra que sustentabilidade e futebol podem, e devem, caminhar juntos. Nosso objetivo com o Recicla Junto é criar uma cultura de responsabilidade ambiental dentro e fora dos estádios, e São Januário agora será um exemplo dessa transformação", destaca Augusto Freitas, presidente-executivo da Cristalcopo e fundador do Recicla Junto.

EXPANSÃO DE PROJETO BEM-SUCEDIDO EM SANTA CATARINA

A atuação do Recicla Junto em São Januário se soma à experiência bem-sucedida do projeto no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Desde 2019, a iniciativa é colocada em prática nos jogos do Criciúma, com a coleta e destinação correta de resíduos como plástico, papel e vidro.

Apenas em 2024, mais de 15 toneladas foram recicladas no estádio durante partidas do Criciúma na Série A, número 60% superior ao registrado no ano anterior. Atualmente, a iniciativa já reciclou mais de duas toneladas em jogos do Tigre na segunda divisão, uma demonstração de que a união entre esporte e sustentabilidade pode gerar um impacto positivo na sociedade.