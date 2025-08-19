Topo

Vasco desembarca em Caxias para pegar o Juventude

19/08/2025 22h16

Na noite desta terça-feira, o Vasco desembarcou em Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude, em duelo válido pela 14ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta, no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h (de Brasília).

A delegação vascaína embarcou para a cidade gaúcha no período da tarde, logo após o último treino no CT Moacyr Barbosa, com foco no encerramento da preparação para o embate.

A vitória por 6 a 0 sobre o Santos tirou o Cruzmaltino da zona do rebaixamento, mas a equipe segue ameaçada. Com 19 pontos, o clube carioca aparece na 16ª posição, duas acima do Juventude, que soma 15 pontos.


Vale destacar que várias equipes já alcançaram 20 jogos na competição, enquanto Vasco e Juventude somam apenas 18. Desta forma, o confronto em Caxias do Sul é muito importante para ambos.

O Vasco tem um desfalque e um retorno em relação ao time que iniciou a partida contra o Santos. O atacante Pablo Vegetti, vice-artilheiro do Brasileirão, volta após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Já o volante Jair, suspenso pelo mesmo motivo, está fora da partida.

Desta forma, uma provável escalação do Gigante da Colina tem: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Vasco desembarca em Caxias para pegar o Juventude

