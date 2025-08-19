Vasco anuncia Andrés Gómez como reforço para o ataque: 'Clube com torcedores leais'

Com um discurso de familiaridade às tradições do Vasco, o atacante Andrés Gómez, foi anunciado nesta terça-feira pelo clube carioca como mais um reforço para o setor ofensivo do time comandando pelo técnico Fernando Diniz. Ele chega por empréstimo do Rennes, da França, passou pelos exames médicos e assinou contrato até 2026.

"É um clube muito grande, que representa liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham onde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que vai me ajudar muito no futebol", afirmou o jogador ao site oficial do clube.

O jogador de 22 anos desembarcou no Rio nesta quinta-feira e vai cumprir um empréstimo de um ano. Ele chega em São Januário sob enorme expectativa por ser um habilidoso atacante de beirada de campo, que adora partir para cima dos defensores, com enorme explosão e velocidade.

Os valores envolvendo a negociação giram em torno de 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atacante, que é o 10º reforço anunciado pela diretoria.

Natural de Quibdó, ele fez as categorias de base no Millionários da Colômbia, onde estreou profissionalmente. De lá, foi jogar nos Estados Unidos e depois desembarcou no Rennes, da França.