Topo

Esporte

Vasco anuncia Andrés Gómez como reforço para o ataque: 'Clube com torcedores leais'

Rio

19/08/2025 13h23

Com um discurso de familiaridade às tradições do Vasco, o atacante Andrés Gómez, foi anunciado nesta terça-feira pelo clube carioca como mais um reforço para o setor ofensivo do time comandando pelo técnico Fernando Diniz. Ele chega por empréstimo do Rennes, da França, passou pelos exames médicos e assinou contrato até 2026.

"É um clube muito grande, que representa liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham onde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que vai me ajudar muito no futebol", afirmou o jogador ao site oficial do clube.

O jogador de 22 anos desembarcou no Rio nesta quinta-feira e vai cumprir um empréstimo de um ano. Ele chega em São Januário sob enorme expectativa por ser um habilidoso atacante de beirada de campo, que adora partir para cima dos defensores, com enorme explosão e velocidade.

Os valores envolvendo a negociação giram em torno de 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atacante, que é o 10º reforço anunciado pela diretoria.

Natural de Quibdó, ele fez as categorias de base no Millionários da Colômbia, onde estreou profissionalmente. De lá, foi jogar nos Estados Unidos e depois desembarcou no Rennes, da França.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Vasco anuncia Andrés Gómez como reforço para o ataque: 'Clube com torcedores leais'

Palmeiras anuncia contratação de Carlos Miguel até 2030

Palmeiras anuncia contratação de goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians; veja detalhes

Ian Garry crava que Edwards não tem coragem de enfrentar Carlos Prates no UFC Rio

Casagrande e Luxemburgo criticam possível convocação de Neymar: '1º grande erro de Ancelotti'

Cano sofre nova lesão no joelho e volta a desfalcar o Fluminense

Vasco anuncia a chegada do atacante Andrés Goméz por empréstimo

'Você está doente?': Filipe Luís vê críticas vazias ao time do Flamengo

Abusos nas redes sociais ocorre após supostos incidentes racistas em estádios no futebol alemão

Mourinho nega interesse em contratação e comenta futuro de Neymar na seleção

Jon Jones reage a Dana White e mantém esperança por luta na Casa Branca