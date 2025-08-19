Vasco anuncia a chegada do atacante Andrés Goméz por empréstimo

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante Andrés Goméz por empréstimo, junto ao Rennes, da França. O colombiano de 22 anos assinou por um ano e meio e permanece no Cruzmaltino até o final de 2026.

"É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham aonde for jogar. Conversei muito com o técnico Fernando Diniz e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito no futebol", disse Andrés Goméz ao site oficial do Vasco.

O atacante colombiano foi a décima contratação do Vasco em 2025 e o segundo reforço nesta janela de transferências. Antes dele, o volante Thiago Mendes foi anunciado pelo clube carioca.

O contrato do jogador com o Cruzmaltino prevê uma obrigação de compra obrigatória ao final do período de empréstimo, de acordo com o jornal O Dia. Com isso, o Vasco vai pagar cerca de R$ 25,2 milhões ao Rennes por 60% dos direitos econômicos de Andrés Goméz.

A equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Juventude, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. O Vasco ocupa a 16ª posição, com 19 pontos. O clube gaúcho é o 18º colocado, com 15 pontos.

Carreira de Andrés Goméz

Natural de Quibdó, na Colômbia, Andrés Goméz foi revelado pelas categorias de base do Millonarios e estreou profissionalmente em novembro de 2021. O atacante foi contratado pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, em janeiro de 2023.

O jogador se destacou no futebol norte-americano, onde marcou 15 gols e deu 15 assistências, em 65 partidas. Com isso, o Rennes fechou a contratação de Andrés Goméz em agosto do ano passado. No entanto, o colombiano não se firmou na equipe francesa, com apenas três bolas na rede em 19 jogos disputados.