Treino de pódio marca "primeiro ato" do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio

Nesta terça-feira (19), foram realizados os treinos de pódio do 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. As 111 ginastas das categorias individuais puderam testar suas séries na área de competição pela primeira vez, um dia antes do início das qualificatórias. Como de costume, o treino de pódio marca o "primeiro ato" do evento e a última oportunidade para ajustes finais nas séries.

O Brasil será representado por Bárbara Domingos e Geovanna Santos. Ambas estiveram presentes na última edição do Mundial, realizado em Valência, na Espanha, em 2023, e possuem vasta experiência internacional.

Babi, que se tornou a primeira brasileira a alcançar uma final olímpica na história da modalidade durante os Jogos de Paris 2024, destacou a emoção de estar competindo em casa, ressaltando o quanto a ginástica rítmica brasileira evoluiu para chegar até aqui.

"É uma emoção muito grande, está tudo muito lindo! A gente pôde testar tudo hoje, questões de luz, tablado, e está perfeito. Toda hora eu choro, porque era o sonho de todo mundo realizar esse Campeonato Mundial aqui, com nossos pais, familiares, o que é um combo extra".

"Isso mostra o quanto a gente evoluiu, tanto no individual quanto no conjunto. Eu ter sido finalista olímpica foi um salto muito grande. Sempre foi o meu objetivo, deixar o meu nome na história da ginástica, acho que eu estou conseguindo fazer isso da melhor forma, e acredito que o Mundial aqui é só a cereja do bolo, de grandes sonhos que a gente ainda tem para realizar".

Bora conhecer mais sobre a Nicole Pircio, atleta que estará no mundial de ginástica rítmica? ? Vem com a gente! A competição começa nesta quarta-feira, 20, no Rio de Janeiro. #TimeBrasil #GinásticaRítmica pic.twitter.com/QibqFS4ocr ? Time Brasil (@timebrasil) August 20, 2025

Treinadora de Babi a partir deste novo ciclo olímpico, Mayara Cerqueira Ehlke falou sobre o que a dupla planeja para este Mundial no Rio: "A nossa expectativa primeiro é que ela faça boas séries, que ela consiga realmente mostrar o nosso trabalho em quadra e aí, quem sabe, como consequência, um feito histórico. Estamos trabalhando para que ela faça o melhor dela, sem muita pressão, tentando fazer um processo de uma maneira leve e prazeirosa, desfrutando desse momento histórico que é disputar um Mundial em casa, mas não deixando de estar plenamente focada nos objetivos traçados".

Já Geovanna Santos, a Jojô, também construiu uma sólida caminhada ao longo dos últimos anos, podendo sonhar com momentos marcantes em casa. A Arena Carioca 1 ela conhece bem: foi medalha de ouro no individual geral do Pan do Rio em 2022, levantando o público. Agora, ela espera emoções ainda maiores:

"Esse é o meu terceiro Mundial, mas nada comparado com o que vamos viver agora, competindo em casa, uma atmosfera totalmente diferente. Tem um gostinho muito mais especial. A torcida vai estar junto, a família vai estar por perto apoiando. Eu acredito que vou entrar com a mesma garra de sempre, muito focada em fazer o meu melhor, representar o nosso país da melhor forma possível, e se Deus quiser, lutar por uma vaga no individual geral. Estou treinando muito nesses últimos dias para dar tudo certo dentro de quadra e fazer esse Mundial ser uma grande festa"

Gizela Batista, treinadora da Jojô, relembrou todo o esforço da parceria para alcançar essa vaga no evento esportivo mais importante do ano realizado no Brasil: "A gente está muito feliz de estar aqui, desfrutando dessa chance e vamos correr atrás para pegar a nossa final. Vamos junto com a torcida brasileira, que com certeza vai fazer uma festa espetacular e mandar muitas vibrações positivas para nós. Essa é uma chance maravilhosa de competir um Mundial no Brasil, representar nosso país no maior Mundial de todos os tempos. Vamos com foco total lutar para melhorar as notas, ajustar cada detalhe e conseguir uma vaga na final do individual geral, melhorar o ranking e fazer o nosso melhor".

A Arena Carioca 1 recebe as disputas preliminares de arco e bola na quarta-feira (20), e as maças e fita na quinta (21). Já o individual geral será realizado na sexta (22) enquanto as finais por aparelhos acontecem no domingo (24).

Programação completa (horário de Brasília):