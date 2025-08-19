Treinador da Fighting Nerds quebra silêncio sobre atrito com Dione Barbosa

O duelo brasileiro entre Karine 'Killer' Silva e Dione Barbosa, no UFC 319, realizado em Chicago (EUA), seguiu cercado de polêmicas mesmo após o encerramento oficial da luta. Isso porque, após a vitória da lutadora do Mato Grosso do Sul por decisão unânime, a própria recifense usou as redes sociais para relatar uma situação de desrespeito envolvendo Flávio Álvaro, conhecido como 'Legendário', treinador da vencedora. Agora, o técnico da equipe 'Fighting Nerds' deu sua versão dos fatos em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Segundo Legendário, tudo não passou de um mal-entendido. Ele afirmou que já conhecia Dione de antes e que sempre teve uma relação cordial com a lutadora. No entanto, destacou que, uma vez que um confronto é agendado, qualquer laço de amizade se desfaz no ambiente profissional.

"Não vou maltratar, não vou denegrir para as pessoas à minha volta, nem nas redes sociais. Jamais vou fazer isso. Sou profissional. Mas não vai ter sorriso meu, não vai ter boas-vindas dentro da minha casa. Eu trabalho as artes marciais com muita seriedade e, para mim, aceitou lutar comigo, com os meus atletas... a partir daí a coisa é séria. Não se torna um inimigo, mas sei que tenho que trabalhar duro, trabalhar sério", explicou o treinador.

O episódio que gerou repercussão aconteceu ainda dentro do octógono, no momento em que Dione teria puxado o braço de Flávio e cobrado respeito. A cena foi captada pela transmissão oficial do evento, enquanto Karine era entrevistada por Joe Rogan. De acordo com o técnico, a atitude o surpreendeu.

"O começo do conflito foi porque ela me puxou e exigiu de mim algo que não fazia sentido. Eu só não falei com ela, mas de resto não disse nada. Vi que ela postou algumas coisas, como se eu tivesse sido mal com ela ou feito algo errado, mas em nenhum momento a tratei com desrespeito. Simplesmente não quis proximidade", declarou.

Perfil reservado

Na mesma entrevista, Legendário reforçou que seu comportamento, tanto com adversários quanto com os próprios comandados, é guiado por um estilo mais contido e reservado. Flávio citou até mesmo ficar dentro do seu universo mental particular.

"Não aperto a mão nem dos meus. Não dou sorriso nem pros meus quando eles ganham, vou apertar a mão do adversário? Não é do meu perfil. E pelo fato de eu não tê-la tratado com gentileza, isso acabou se transformando em um transtorno para ela. Ela achou que eu deveria agir de outra forma, mas isso não vai acontecer", completou.

Dione, por sua vez, publicou uma nota criticando a postura do treinador e afirmando que ele "não é digno do seu respeito nem da sua admiração", mencionando a decepção por parte de alguém que ela considerava experiente e respeitado no meio.

Com as duas versões apresentadas, o episódio ganha novos contornos - reflexo da intensidade que envolve os bastidores do alto nível do MMA. Apesar do desconforto, ambos os lados reforçaram, ainda que de formas distintas, o compromisso com o profissionalismo dentro do esporte.

