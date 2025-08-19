Transmissão ao vivo de Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vélez Sarsfield e Fortaleza medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no José Amalfitani, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Tudo ficou em aberto após o empate sem gols no Castelão no jogo de ida. Agora, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Libertadores. Se houver novo empate, a disputa será definida nos pênaltis.

O Fortaleza busca a classificação como forma de retomar a confiança na temporada. O Leão do Pici não vence há cinco partidas e chega pressionado depois da derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

