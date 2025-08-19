Topo

Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir

19/08/2025 20h00

São Paulo e Atlético Nacional medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Tudo segue em aberto depois do 0 a 0 no confronto de ida. Agora, o São Paulo joga no Morumbis sabendo que uma vitória coloca o time nas quartas de final da Libertadores. Se houver novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O Tricolor tenta transformar o fator casa em vantagem para superar as dificuldades no primeiro jogo. O Atlético Nacional criou boas chances, mas parou em dois pênaltis desperdiçados.

A equipe comandada por Crespo soma apenas uma derrota nos últimos dez jogos. No último fim de semana, o treinador preservou titulares e viu o time empatar em 2 a 2 com o Sport, fora de casa

São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

