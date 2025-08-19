Topo

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: veja onde assistir

Xabi Alonso comanda o Real Madrid - JUAN MABROMATA/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/08/2025 14h30

Real Madrid e Osasuna medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Real busca retomada do topo na Espanha. Os merengues terminaram a última edição de La Liga a quatro pontos do rival e campeão Barcelona.

Xabi Alonso chega com a missão de recuperação. O treinador chega para substituir Carlo Ancelotti, que agora comanda a seleção brasileira.

O Mundial de Clubes foi a primeira experiência de Alonso no Real. Os merengues caíram na semifinal após goleada por 4 a 0 para o PSG.

Real Madrid x Osasuna -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 19 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

