Transmissão ao vivo de Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: veja onde assistir
Real Madrid e Osasuna medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Real busca retomada do topo na Espanha. Os merengues terminaram a última edição de La Liga a quatro pontos do rival e campeão Barcelona.
Xabi Alonso chega com a missão de recuperação. O treinador chega para substituir Carlo Ancelotti, que agora comanda a seleção brasileira.
O Mundial de Clubes foi a primeira experiência de Alonso no Real. Os merengues caíram na semifinal após goleada por 4 a 0 para o PSG.
Real Madrid x Osasuna -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 19 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)