Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/08/2025 20h00

Fluminense e América de Cali medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Fluminense tem a vantagem do empate. O Tricolor venceu o adversário na ida por 2 a 1, na Colômbia.

Relacionadas

Renato se irrita com pergunta sobre reforço do Flu: 'Vocês têm que estudar'

Flu mira Guinness e quer provar que recorde mundial de Fábio é ainda maior

Fábio, do Flu, sobre recorde no futebol mundial: 'Deus tinha dado este dom'

América precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples dos colombianos leva o jogo para os pênaltis.

Tricolor não perde há seis jogos e vem se recuperando após o Mundial. No fim de semana, o Fluminense bateu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão.

Fluminense x América de Cali -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Crespo escala São Paulo com Rodriguinho na Libertadores; Lucas é reserva

Com retornos, Flamengo fecha preparação para pegar o Inter; veja escalação provável

Com Léo Pereira, Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de Ancelotti

Santos: Invasão ao CT pode afetar permanência de Neymar? Colunistas debatem

Juventude x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações 

Flamengo x Inter: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Libertadores

Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CSA x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece