Transmissão ao vivo de Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir
Fluminense e América de Cali medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
Fluminense tem a vantagem do empate. O Tricolor venceu o adversário na ida por 2 a 1, na Colômbia.
América precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples dos colombianos leva o jogo para os pênaltis.
Tricolor não perde há seis jogos e vem se recuperando após o Mundial. No fim de semana, o Fluminense bateu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão.
