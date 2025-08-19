Topo

Torcida do Atlético Nacional faz festa antes de decisão contra o São Paulo na Libertadores

19/08/2025 09h04

Atlético Nacional e São Paulo decidem uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Durante a madrugada, os torcedores do time colombiano fizeram festa em frente ao hotel onde a delegação da equipe está hospedada na capital paulista.

A torcida levou bandeiras, rojões e fogos de artifício ao hotel Hilton São Paulo, no Morumbi. Nas redes sociais, o perfil do Atlético Nacional compartilhou fotos e vídeos da festa. Os jogadores do clube colombiano acompanharam os torcedores no "Banderazo".

Dentro de campo, São Paulo e Atlético Nacional precisam da vitória para avançar na Copa Libertadores. Na última quarta-feira, no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, as duas equipes empataram em 0 a 0.

O resultado acabou sendo bom para o Tricolor, que viu o time colombiano desperdiçar dois pênaltis e acertar dois chutes na trave. Agora, a equipe do técnico Hernán Crespo conta com a força do Morumbis para garantir vaga nas quartas de final.

Por outro lado, o Atlético Nacional precisa vencer fora de casa pela primeira vez nesta edição da competição para se classificar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

No último final de semana, os dois times entraram em campo e pouparam todos os jogadores que foram titulares na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O São Paulo empatou com o Sport, pela 20ª rodada do Brasileirão, em 2 a 2, na Ilha do Retiro. O Atlético Nacional, por sua vez, também ficou no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, da Colômbia, pela 7ª rodada do Campeonato Colombiano Apertura, no Atanasio Girardot.

