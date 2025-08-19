Topo

Torcedores do Santos invadem CT Rei Pelé em dia de reapresentação do elenco

19/08/2025 15h38

Membros de uma torcida organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé nesta terça-feira. O grupo decidiu protestar após a derrota de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores ficaram no estacionamento. Eles cantaram músicas de protestos, como "joga vagabundo, respeita o Santos, o maior time do mundo!", e estenderam uma faixa com a frase "elenco de finados".

Já ciente de possíveis manifestações, a diretoria do Peixe reforçou o policiamento no local.

Os jogadores, que estavam de folga na segunda-feira, se reapresentaram no CT nesta tarde, para dar início à preparação para o duelo com o Bahia, pela 21ª rodada. O elenco já estava no local quando os torcedores invadiram.

O Santos demitiu Cleber Xavier após a goleada sofrida para o Vasco, no Morumbis. Agora, a diretoria corre atrás de um novo comandante, mas ainda não se acertou com ninguém. Jorge Sampaoli, que passou pelo clube em 2019, é o nome mais cotado no momento.

O Alvinegro Praiano encara o Bahia no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time está em 15º lugar, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

