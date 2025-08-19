Topo

Tenista do Casaquistão é suspenso por quatro anos por doping

19/08/2025 10h32

Um tenista de 21 anos do Casaquistão foi suspenso por quatro anos por doping, informou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta terça-feira. Arslanbek Aitkulov, cujo melhor ranking é o 1.250º lugar da ATP, teve detectada uma substância anabolizante em suas amostras.

Aitkulov alcançou sua melhor classificação no ranking masculino de simples em novembro de 2023. Dois meses depois, testou positivo para ligandrol (um tipo de SARM) e para o estimulante metilhexanamina em um torneio menor, de nível ITF M15, em Doha, no Catar, informou a ITIA.

O ligandrol é um produto químico de pesquisa com propriedades de construção muscular que não é legalmente aprovado para uso em medicamentos. Aitkulov já havia sido suspenso de forma provisória no ano passado durante a investigação.

E agora permanecerá suspenso até março de 2028, sem poder jogar, treinar ou comparecer a qualquer evento de tênis organizado pelos membros da ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) ou ainda qualquer federação nacional.

