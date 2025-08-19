Sem Pantaleão e Newton, Botafogo intensifica preparação para duelo com a LDU

Nesta terça-feira, o Botafogo continuou sua preparação para o duelo com a LDU, válido pela volta das oitavas de final da Libertadores. Ainda sem Kaio Pantaleão, Newton, Cuiabano e Bastos, o técnico Davide Ancelotti segue com desfalques no setor defensivo do Glorioso.

O Botafogo vem de um revés contra o Palmeiras, por 1 a 0, no Nilton Santos, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe de Davide vira suas atenções para o duelo decisivo pela Libertadores.

Com ênfase na parte tática, Davide segue com quatro desfalques no setor defensivo. Após a derrota para o Palmeiras, o treinador italiano qualificou as lesões como uma "situação de emergência".

O Glorioso realizou o último treinamento no CT antes de embarcar rumo à Quito, onde encara a LDU pelas oitavas da Libertadores.

O Botafogo tem quatro desfalques confirmados para a partida: os zagueiros Bastos (joelho esquerdo) e Kaio Pantaleão (coxa direita), o lateral Cuiabano (tornozelo esquerdo) e o volante Newton (motivo não divulgado) não viajarão para o jogo contra a LDU.

Por outro lado, a equipe pode ter dois reforços. O zagueiro David Ricardo, que teve uma lesão na coxa direita e foi desfalque contra o Palmeiras, foi reavaliado e pode atuar contra a LDU. O atacante Arthur Cabral, que se machucou no último treino, também pode aparecer entre os relacionados para o confronto com a equipe equatoriana.

Assim, a provável escalação do Botafogo é: John; Alex Telles, Marçal (David Ricardo), Barboza e Vitinho; Danilo, Marlon Freitas, Montoro, Savarino e Artur; Nathan Fernandes (Arthur Cabral).



O Botafogo viaja para Quito, no Equador, nesta terça-feira. A equipe não divulgou o horário do voo. O Glorioso enfrenta a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado.