São Paulo x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-17

19/08/2025 08h00

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 15ª rodada do Brasileiro sub-17, o São Paulo recebe o Vasco, no CFA Laudo Natel, às 15h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela SPFC play.

Posições na tabela

São Paulo: 21 pontos em 14 jogos (iniciou a rodada na 12ª posição)

Vasco: 25 pontos em 14 jogos (iniciou a rodada na sexta posição)

Prováveis escalações

SÃO PAULO: Carlos Eduardo; Alisson, Guilherme, Pablo, João e Thiago; Renan, Gustavo e Kauã; Brenno e Nicolas

Técnico: Mário Neto

VASCO: Oséias; Lorenzzo, Breno, Kaique, Gabriel e Lucas; Davi e Cristofer; Feijão, Diego e Léo Félix

Técnico: Cássio Barros

Arbitragem

Não divulgada.

