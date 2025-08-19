São Paulo x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-17
Nesta terça-feira, em confronto válido pela 15ª rodada do Brasileiro sub-17, o São Paulo recebe o Vasco, no CFA Laudo Natel, às 15h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pela SPFC play.
Posições na tabela
São Paulo: 21 pontos em 14 jogos (iniciou a rodada na 12ª posição)
Vasco: 25 pontos em 14 jogos (iniciou a rodada na sexta posição)
Prováveis escalações
SÃO PAULO: Carlos Eduardo; Alisson, Guilherme, Pablo, João e Thiago; Renan, Gustavo e Kauã; Brenno e Nicolas
Técnico: Mário Neto
VASCO: Oséias; Lorenzzo, Breno, Kaique, Gabriel e Lucas; Davi e Cristofer; Feijão, Diego e Léo Félix
Técnico: Cássio Barros
Arbitragem
Não divulgada.