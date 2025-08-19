Rafael cresce de novo nos pênaltis, e São Paulo vai às quartas da Liberta
O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor venceu o Atlético Nacional por 4 a 3 nos pênaltis, de novo com brilho do goleiro Rafael, após empate por 1 a 1 no tempo normal nesta terça-feira, no Morumbis. A ida foi 0 a 0.
O Tricolor espantou o fantasma dos pênaltis, que havia tirado o time da Copa do Brasil 2025 diante do Athletico e da Libertadores de 2024 contra o Botafogo. Rafael pegou a primeira cobrança e contou com um erro de Hinestroza para classificar o São Paulo.
Os gols do tempo normal foram marcados por André Silva e Alfredo Morelos. Ambos saíram em lances de bola parada: André após cobrança de escanteio, Morelos convertendo pênalti.
O São Paulo teve um início fulminante no embalo do torcedor que lotou as arquibancadas e abriu o placar. Mas depois criou pouco e viu o Atlético Nacional empatar de pênalti marcado com auxílio do VAR.
O Tricolor teve um jogador a mais desde os 25 da segunda etapa, quando Cardona foi expulso em confusão com Ferraresi após o gol colombiano. O time só criou chances reais de gol depois da entrada de Ferreirinha.
Com o resultado, o Tricolor enfrenta quem se classificar entre Botafogo e LDU (EQU). Na primeira partida, os cariocas venceram por 1 a 0 no Rio de Janeiro.
O Tricolor volta a campo neste domingo, às 20h30, quando recebe o Atlético Mineiro.
Pênaltis
Rafael! Na primeira cobrança, Uribe cobrou rasteiro no canto esquerdo, e Rafael foi buscar.
1x0. Lucas converteu a primeira do São Paulo, cobrando alto no canto direito de Ospina.
1x1. Campuzano cobrou forte no canto direito de Rafael e marcou.
Na trave! Marcos Antônio cobrou alto e acertou a trave esquerda de Ospina.
1x2. Morelos cobrou forte no canto esquerdo de Rafael, que acertou o canto e tocou na bola, mas não evitou o gol.
2x2. Luciano cobrou rasteiro no canto esquerdo de Ospina, que nem saiu na foto.
2x3. Tesillo cobrou forte no canto esquerdo de Rafael, que foi na bola, mas não conseguiu evitar o gol.
3x3. Enzo Díaz cobrou no canto esquerdo baixo de Ospina e colocou nas redes.
No travessão! Hinestroza cobrou com paradinha e jogou no travessão de Rafael.
4x3. Cédric cobrou no canto direito e deu a classificação ao São Paulo.
Lances Importantes
Uh! Logo no primeiro minuto, André Silva puxou contra-ataque, cruzou para a área, a zaga desviou e a bola ficou na medida para Bobadilla entrar na área sozinho. O paraguaio preferiu servir Cédric do lado, e o português devolveu para ele na saída de Ospina, mas a defesa colombiana interceptou a finalização rasteira. Na sobra, Rodriguinho chegou batendo para o gol ainda sem goleiro posicionado, a bola desviou na marcação e saiu muito perto em escanteio.
1x0. Na cobrança do escanteio, Rodriguinho jogou na área, a bola passou por todo mundo e André Silva apareceu na segunda trave já dentro da pequena área para brigar com o zagueiro e desviar para o fundo das redes.
Rafael! A primeira grande defesa do goleiro já foi dupla. Aos 17 do segundo tempo, Hinestroza finalizou cruzado de fora da área e Rafael se esticou para fazer grande defesa. A bola, no entanto, ficou para Morelos no rebote e o atacante chegou batendo, mas o goleiro do São Paulo fez nova defesa.
1x1. Aos 19, o Atlético chegou de novo pela direita, Morelos recebeu a bola dentro da área e foi derrubado por Enzo Díaz. O árbitro não marcou em campo, mas o VAR chamou a revisão e a penalidade foi marcada. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e bateu forte no canto direito para vencer Rafael, que acertou o lado na cobrança.
Expulsão. Na comemoração do gol, Cardona e Ferraresi se estranharam e o árbitro aplicou cartão amarelo para ambos. Como o colombiano já tinha, ele foi expulso.
Quase! Aos 37, Ferreirinha recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou colocado. A bola passou raspando o ângulo e acertou a trave de sustentação da rede.
Ospina! Aos 39, Cédric cruzou, Luciano dominou bem e finalizou na marcação. Na sequência, a zaga tentou afastar, mas Luciano ergueu o pé para bloquear e o lance virou uma finalização que tinha direção do gol, mas Ospina pulou bem para fazer a defesa.
Ospina! Aos 44, o São Paulo chegou pela direita com Henrique e Bobadilla, a bola foi desviada e sobrou do outro lado para Ferreirinha finalizar, mas Ospina, bem colocado, fez a defesa.
Ficha Técnica
São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional (COL)
Data: 19/08/2025 (terça-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: estádio Morumbis, em São Paulo-SP
Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)
Auxiliares: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Amarelos: Cédric, Alan Franco e Ferraresi; Campuzano, Cardona (2) e Zapata
Vermelho: Cardona
Gols: André Silva (2'/1ºT); Morelos (23'/2ºT)
Público pagante: 57.461
Renda: R$ 3.851.690,00
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco (Henrique) e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho (Lucas) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreira). Técnico: Hernán Crespo
Atlético Nacional: Ospina; Arias, Tesillo, Román e Cándido; Campuzano, Zapata (Uribe) e Cardona; Hinestroza, Marlos Moreno (Bauzá) e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi