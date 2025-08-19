São Paulo x Atlético Nacional: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Atlético Nacional entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Confronto aberto após o empate sem gols na Colômbia. Agora, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Libertadores. Se houver novo empate, a disputa será definida nos pênaltis.

O São Paulo quer aproveitar a força do Morumbis para avançar às quartas de final. No primeiro confronto, o Atlético Nacional pressionou e chegou a desperdiçar duas penalidades.

A equipe de Crespo perdeu apenas um dos últimos dez jogos. No fim de semana, o Tricolor poupou boa parte do time empatou em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.

São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores