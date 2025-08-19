São Paulo terá Rodriguinho titular para decisão contra o Atlético Nacional; veja escalações

O São Paulo está escalado para a decisão das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional, da Colômbia. O técnico Hernán Crespo definiu a equipe com o Rodriguinho no time titular e manteve a base da equipe que foi titular no confronto de ida.

A principal novidade do time escalado por Crespo é a presença de Rodriguinho entre os titulares. O garoto ganha oportunidade de ouro e terá a função de armar a equipe, substituindo Alisson. Havia a expectativa de que Lucas pudesse começar no 11 inicial, mas o camisa 7 está no banco de reservas e deve ser acionado na segunda etapa.

De resto, o São Paulo levará a campo a mesma escalação que teve no confronto de ida, disputado em solo colombiano. Cédric Soares e Ferraresi retornam na defesa, enquanto o meio terá Bobadilla e Marcos Antônio. Já Luciano e André Silva comandam o ataque.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Crespo segue com os desfalques já conhecidos de Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Atlético Nacional-COL

?? MorumBIS

? 21h30

? CONMEBOL Libertadores

?? Oitavas de final (duelo de volta) ? Paramount

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/bInTLdbU5a ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2025

Do outro lado, o Atlético Nacional, assim com o São Paulo, poupou seus principais titulares no último fim de semana, em partida válida pelo Campeonato Colombiano. Assim, a equipe do técnico Javier Gandolfi terá força máxima para o jogo desta terça-feira.

A escalação do Atlético Nacional tem: Ospina; Román Mosquera, Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano e Zapata; Marlos Moreno, Cardona e Hinestroza; Morelos.

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A ida terminou em um empate sem gols, ou seja, qualquer vitória dá a classificação a uma das duas equipes. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

O árbitro da partida será Maximilano Ramírez (ARG), auxiliado pelos compatriotas Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG). Já o VAR ficará a cargo de Silvio Trucco, também da Argentina.