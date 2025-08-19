São Paulo sofre empate no fim contra o Vasco pelo Brasileiro sub-17

Em Cotia, o São Paulo empatou por 2 a 2 com o Vasco, nesta terça-feira, pela 15ª rodada do Brasileirão sub-17. Nicolas Kauã e João Bispo abriram colocaram o time tricolor em vantagem, mas Emanuel e João Vitor igualaram o marcador.

A quatro rodadas do final, o São Paulo ainda não garantiu vaga nos playoffs e está fora do G8. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, no dia 26, em Minas Gerais.

O jogo

Nicolas Kauã abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, finalizando de voleio após contra-ataque. Ainda na etapa inicial, João Bispo ampliou a vantagem pelo lado direito do campo.

Aos nove minutos do segundo tempo, Emanuel recebeu livre na área para marcar o primeiro do Vasco. Nos acréscimos, o time carioca empatou a partida com um gol de pênalti anotado por João Vitor.