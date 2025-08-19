São Paulo recebe Atlético Nacional para decidir vaga nas quartas da Libertadores

A expectativa é de um MorumBis praticamente lotado para que o São Paulo brigue pela vaga nas quartas de final da Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O time precisa de uma vitória sobre o Atlético Nacional, já que segurou um empate em 0 a 0, na semana passada na Colômbia.

A disputa 'começou' já no sábado, quando Hernán Crespo poupou quatro titulares até mesmo da viagem ao Recife para o duelo com o Sport pelo Brasileirão. Foram, ainda, quatro jogadores do sub-20 integrados à delegação.

No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, Lucas Moura atuou por 29 minutos. Foi mais do que os 13 em que esteve em campo na partida anterior, quando retornou de fato após um período para tratamento de lesão no joelho.

Diante do Sport, foram 45 minutos de jogo para o camisa 7. O ganho de ritmo, aliado às boas performances em campo, podem credenciar o jogador ao time titular nesta terça-feira.

Ainda assim, Crespo faz mistério e evita cravar a escalação. "(Ele tem chances) como todos. Estou contente por ele, porque fez gol depois de muito tempo. Estou muito contente, porque conseguiu minutos em campo. Todos têm a possibilidade de serem titulares", disse o técnico após o empate no Recife.

Até aqui, nesta edição da Libertadores, o São Paulo está invicto, mas teve os melhores resultados jogando fora de casa: três vitórias e um empate, justamente contra o Atlético Nacional.

Já no MorumBis, este será a quinta partida do time tricolor na Libertadores 2025. O único adversário superado foi o Talleres, por 2 a 1. Libertad (1 a 1) e Alianza Lima (2 a 2) conseguiram buscar igualdades em domínios são-paulinos.

O Atlético Nacional precisará de uma vitória para se classificar. Um novo 0 a 0 encaminha a decisão para os pênaltis. Na ida, Hinestroza e Marlos Moreno foram as principais armas dos colombianos para atacar o São Paulo. Ambos foram poupados do compromisso do time no último final de semana pelo Campeonato Colombiano.

Apenas Moreno, porém, entrou por 45 minutos, atuando durante o segundo tempo, diante do Fortaleza. O Atlético Nacional perdia por 2 a 1, quando ele empatou o jogo, aos 35 minutos da etapa complementar. O zagueiro César Haydar, que ficou no banco no jogo de ida, será desfalque, por ter sofrido uma lesão muscular no domingo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO NACIONAL

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ATLÉTICO NACIONAL - Ospina; Roman Mosquera, Arias Henao, Tesillo e Camilo Candido; Campuzano, Zapata e Cardona; Hinestroza, Marlos Moreno e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

ÁRBITRO - Maximilano Ramírez (ARG).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.