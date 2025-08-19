Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece

Nesta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o São Paulo visitou a Ferroviária e perdeu por 1 a 0, pela sétima rodada da fase de grupos do Paulistão feminino. O único gol marcado no interior paulista saiu dos pés de Júlia Beatriz, ainda na etapa inicial do duelo.

Desta forma, ainda na vice-liderança, o Tricolor permanece com 12 pontos em sete jogos. O líder Corinthians ainda entra em campo nesta rodada e, atualmente com 15 pontos, pode abrir seis do São Paulo em caso de triunfo. O Alvinegro, às 15h (de Brasília) desta quinta-feira, enfrenta o Realidade Jovem, fora de casa.

A Ferroviária, por sua vez, diante da vitória em casa, chegou aos 11 pontos e assumiu, provisoriamente, a terceira posição na tabela de classificação.

O São Paulo volta aos gramados no domingo (24), às 10h30, para enfrentar o Corinthians, em casa, pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão feminino. Já as Guerreiras Grenás têm como próximo compromisso o Taubaté, fora de casa, no dia 3 de setembro, uma quarta-feira, às 15h, pelo Pauistão feminino.

Escolinha das Guerreiras presente 💪🏽



As nossas futuras Guerreirinhas vieram apoiar a Ferroviária na Fonte Luminosa!



📷: Ferroviária #GuerreirasGrenás #PaulistaoFem pic.twitter.com/lKIRuAs3Ua -- Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) August 19, 2025

Ferroviária x São Paulo: o jogo

Logo no primeiro minuto, Sissi quase abriu o placar com uma bicicleta que explodiu no travessão. A lateral ainda acertaria o poste mais uma vez aos 17 minutos, em cruzamento com efeito que enganou a goleira Anna Bia.

De tanto pressionar, as Guerreiras Grenás chegaram ao gol aos 20 do primeiro tempo. Júlia Beatriz recuperou a bola no meio-campo, passou para Raquel e arrancou em velocidade para receber de volta. Cara a cara com a goleira, na grande área, finalizou com categoria e inaugurou o marcador. O São Paulo ainda respondeu com chute perigoso de Duda Serrana, mas foi só.

Na etapa final, o Tricolor melhorou e criou boas oportunidades, principalmente com Nath Fabem, Day e a estreante Duda Calazans, que quase marcou no fim. A goleira Luciana também apareceu com segurança, garantindo o resultado. Apesar da pressão são-paulina nos minutos finais, a Ferroviária segurou a vitória.