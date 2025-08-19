Topo

Esporte

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece

Único gol marcado na partida em Araraquara saiu dos pés de Júlia Beatriz - Célio Messias/Ag. Paulistão
Único gol marcado na partida em Araraquara saiu dos pés de Júlia Beatriz Imagem: Célio Messias/Ag. Paulistão

19/08/2025 19h57

Nesta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o São Paulo visitou a Ferroviária e perdeu por 1 a 0, pela sétima rodada da fase de grupos do Paulistão feminino. O único gol marcado no interior paulista saiu dos pés de Júlia Beatriz, ainda na etapa inicial do duelo.

Desta forma, ainda na vice-liderança, o Tricolor permanece com 12 pontos em sete jogos. O líder Corinthians ainda entra em campo nesta rodada e, atualmente com 15 pontos, pode abrir seis do São Paulo em caso de triunfo. O Alvinegro, às 15h (de Brasília) desta quinta-feira, enfrenta o Realidade Jovem, fora de casa.

Relacionadas

Gabigol acompanha jogo do Cruzeiro feminino e diz querer trabalhar na modalidade

São Paulo encara o Fla nas 8ªs da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

A Ferroviária, por sua vez, diante da vitória em casa, chegou aos 11 pontos e assumiu, provisoriamente, a terceira posição na tabela de classificação.

O São Paulo volta aos gramados no domingo (24), às 10h30, para enfrentar o Corinthians, em casa, pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão feminino. Já as Guerreiras Grenás têm como próximo compromisso o Taubaté, fora de casa, no dia 3 de setembro, uma quarta-feira, às 15h, pelo Pauistão feminino.

Ferroviária x São Paulo: o jogo

Logo no primeiro minuto, Sissi quase abriu o placar com uma bicicleta que explodiu no travessão. A lateral ainda acertaria o poste mais uma vez aos 17 minutos, em cruzamento com efeito que enganou a goleira Anna Bia.

De tanto pressionar, as Guerreiras Grenás chegaram ao gol aos 20 do primeiro tempo. Júlia Beatriz recuperou a bola no meio-campo, passou para Raquel e arrancou em velocidade para receber de volta. Cara a cara com a goleira, na grande área, finalizou com categoria e inaugurou o marcador. O São Paulo ainda respondeu com chute perigoso de Duda Serrana, mas foi só.

Na etapa final, o Tricolor melhorou e criou boas oportunidades, principalmente com Nath Fabem, Day e a estreante Duda Calazans, que quase marcou no fim. A goleira Luciana também apareceu com segurança, garantindo o resultado. Apesar da pressão são-paulina nos minutos finais, a Ferroviária segurou a vitória.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Com retornos, Flamengo fecha preparação para pegar o Inter; veja escalação provável

Com Léo Pereira, Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de Ancelotti

Santos: Invasão ao CT pode afetar permanência de Neymar? Colunistas debatem

Juventude x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações 

Flamengo x Inter: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Libertadores

Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CSA x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece

Internacional e Flamengo decidem vaga nas quartas da Libertadores no Beira-Rio