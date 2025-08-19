São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores

O São Paulo levou um susto, mas avançou às quartas de final da Libertadores. A equipe paulista empatou por 1 a 1 com o Atlético Nacional, nesta terça-feira no MorumBis. Assim como na Copa do Brasil, em que foi eliminado nos pênaltis para o Athletico-PR, os são-paulinos decidiram a vaga nas penalidades. Desta vez, o desfecho foi comemorado.

A equipe fez valer a festa que os torcedores fizeram desde fora do estádio até as arquibancadas. A pressão inicial resultou na vantagem, com André Silva, o que se converteu em tranquilidade para os são-paulinos. O Atlético Nacional não conseguia criar como fez na ida e, mesmo quando levou perigo, encontrou uma defesa tricolor bem postada.

Os colombianos, porém, reverteram o equilíbrio a partir do fim do primeiro tempo e mantiveram a pressão na segunda etapa. Morelos, que perdeu um gol na pequena área, redimiu-se convertendo pênalti, que levou quase cinco minutos para ser confirmado.

A tônica do jogo já era totalmente diferente do jogo de Medellín nos primeiros toques na bola. André Silva, que lá havia ficado isolado, construiu jogada que quase culminou no gol são-paulino. Os zagueiros do Atlético Nacional mandaram para escanteio.

O próprio André Silva, então, fez questão de marcar. Após a cobrança curta, o cruzamento de Cédric parecia cruzar a área inofensivamente, mesmo com um leve desvio de Alan Franco. Foi quando atacante, caindo enquanto corria enrolado com o marcador, cabeceou para o gol exposto.

Era a tranquilidade que o São Paulo precisava para fazer o Atlético Nacional ter de se lançar ao ataque e dar espaços para o time tricolor. Foram os são-paulinos, porém, que predominaram com a posse. O trio Bobadilla, Marcos Antônio e Rodriguinho estava 'azeitado' para conter ou acelerar o jogo conforme convinha aos mandantes.

Apenas no fim do primeiro tempo que o Atlético Nacional demonstrou que poderia reagir. O São Paulo passou a se defender ainda mais e conseguiu conter o adversário até o intervalo.

O segundo tempo manteve-se no mesmo tom. A equipe colombiana, que continuava pressionando alto, impunha dificuldade à saída dos mandantes. Não por acaso, já com 12 minutos da segunda etapa, a torcida já pedia pela entrada de Lucas.

Hernán Crespo ouviu os torcedores, que, mais do que 12º jogador, pareciam ser ouvidos como auxiliares. O camisa 7 nem teve chance de melhorar o time quando um possível pênalti em Hinestroza aumentou a tensão.

O árbitro Maximiliano Ramirez demorou até finalmente ir à cabine do VAR analisar o lance. Veio a confirmação após quase cinco minutos. Depois de duas cobranças perdidas por Cardona em Medellín, Morelos conseguiu passar por Rafael e empatou.

O gol foi seguido por uma confusão que gerou cartões amarelos para Ferraresi e Cardona. O colombiano, já advertido antes, foi expulso. Essa nova paralisação também durou quase cinco minutos.

Crespo reagiu com Ferreirinha. O São Paulo, contudo, tinha dificuldade para emplacar as ações ofensivas. A partida passou a ficar física e mais disputada no meio de campo até o apito final.

Lucas, Luciano, Enzo Díaz e Cédric acertaram suas cobranças para o São Paulo, enquanto Marcos Antônio perdeu.

Campuzano, Marlos Moreno, Tesillo converteram para o Atlético Nacional. Hinestroza desperdiçou, e Uribe parou em defesa de Rafael.

As datas-base das quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas de 16 e 23 de setembro. O São Paulo enfrentará Botafogo ou LDU, que definem a classificação na quinta-feira. Os cariocas têm vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Rio.

No domingo, o São Paulo volta a campo, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Atlético-MG, no MorumBis, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 (4) X (3) 1 ATLÉTICO NACIONAL

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco (Henrique Carmo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho (Lucas) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo.

ATLÉTICO NACIONAL - Ospina; Andrés Roman, Arias, Tesillo e Camilo Candido; Campuzano, Zapata (Uribe) e Cardona; Hinestroza, Marlos Moreno (Juan Bauza) e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

GOLS - André Silva, aos 2 minutos do primeiro tempo; Morelos, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Maximiliano Ramirez (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Cédric, Ferraresi e Alan Franco (São Paulo); Zapata e Campuzano (Atlético Nacional).

CARTÃO VERMELHO - Cardona (Atlético Nacional).

PÚBLICO - 57.461 pagantes.

RENDA - R$ 3.851.690,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.