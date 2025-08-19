Topo

Esporte

São Paulo conta com protagonismo de André Silva na Libertadores para avançar às quartas

19/08/2025 05h00

André Silva chega ao duelo decisivo contra o Atlético Nacional como a principal referência ofensiva do São Paulo. Artilheiro e garçom do Tricolor na Libertadores, o atacante soma três gols e duas assistências, participando diretamente de metade dos dez tentos da equipe no torneio continental.

Os números confirmam o impacto imediato do camisa 17 desde sua chegada. Ele é o jogador mais decisivo do elenco na competição, à frente de Ferreirinha, que aparece com dois gols, e empatado com Luciano na liderança do ranking de assistências, ambos com duas.


A influência de André, no entanto, não se restringe apenas à Libertadores: no Brasileirão, também é o artilheiro do São Paulo, com cinco gols, e repetiu a marca no Paulistão, em que balançou as redes cinco vezes até a eliminação tricolor nas semifinais.

A expectativa é de que o atacante mantenha esse protagonismo justamente no confronto mais importante do ano até aqui. Nesta terça-feira, no Morumbis, o Tricolor precisa de uma vitória simples sobre o Atlético Nacional, após o empate sem gols no jogo de ida, para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores.

Caso confirme a classificação, André Silva terá papel determinante não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela confiança transmitida ao grupo. Seu poder de decisão o credencia a ser o nome da campanha são-paulina no torneio continental, em um time que aposta na mescla entre juventude e experiência para sonhar com o tetracampeonato da América.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras tem aproveitamento de 81% pós-Copa e vive melhor sequência no Brasileirão; veja números

Rotatividade alta: Santos caminha para 15ª troca de técnico nos últimos cinco anos

Corinthians tem baixo aproveitamento com Dorival no Brasileirão e volta a temer Z4

São Paulo conta com protagonismo de André Silva na Libertadores para avançar às quartas

Zé Roberto convoca Seleção feminina do Brasil para o Mundial de vôlei; veja lista

Raça Brasileiro de Hipismo é protagonista do Longines São Paulo Horse Show

Com um a menos desde o primeiro tempo, Criciúma empata com o Athletic pela Série B

Santos vence o Atlético-MG nos pênaltis e vai enfrentar o Botafogo na final do Brasileirão A2 feminino

Com um a menos, Criciúma suporta pressão e segura o empate diante do Athletic na Série B

Autor de golaço, Negueba analisa empate do Mirassol: "Merecíamos a virada"

Santa Cruz cede empate ao Altos pela ida das oitavas da Série D