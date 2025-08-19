Santos relembra 'tarde trágica' de 2023 com nova goleada e volta a ser assombrado pelo rebaixamento

A goleada sofrida contra o Vasco na tarde do último domingo trouxe péssimas memórias ao Santos. O Alvinegro Praiano foi goleado por 6 a 0, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, e relembrou outra tarde trágica que aconteceu no ano do rebaixamento.

Em 2023, enquanto ainda brigava contra o que viria a ser o primeiro rebaixamento de sua história, o Santos sofreu uma goleada que atormentou os torcedores. No Beira-Rio, também pelo Brasileirão, o Alvinegro Praiano foi simplesmente goleado por 7 a 1 pelo Internacional.

A diferença daquela goleada para a do último domingo é que o Inter marcou a maioria dos gols ainda no primeiro tempo. Kevyson (contra), Alan Patrick, Enner Valencia e Wanderson anotaram ainda na etapa inicial, enquanto Bustos, Luiz Adriano e Valencia novamente fecharam a goleada. Maxi Silvera descontou para o Peixe.

Além disso, o duelo contra o Internacional foi disputado no Beira-Rio, onde o Inter é muito forte. No último domingo, o Santos esteve no Morumbis na condição de mandante e teve o apoio de quase 55 mil torcedores, que compareceram ao estádio para incentivar a equipe, mas terminaram frustrados e protestando contra o time.

Na partida contra o Vasco, o Santos até começou bem e fazia um primeiro tempo decente até sofrer o primeiro gol de Lucas Piton. No segundo tempo, o Alvinegro Praiano se desestabilizou completamente após levar o segundo e, a partir daí, veio um gol atrás do outro.

Em um breve pronunciamento à imprensa, o executivo de futebol Alexandre Mattos classificou a derrota para o Vasco como uma "tragédia", mas afirmou que ela não pode ser esquecida. Pelo contrário, precisa ser lembrada para que não volte a se repetir novamente.

Para além da goleada, o que mais assusta o torcedor do Santos é a possibilidade de um segundo rebaixamento. A derrota histórica sofrida contra o Internacional foi parte da campanha do rebaixamento dois anos atrás, e o Alvinegro Praiano teme que o cenário se repita novamente.

No panorama atual da tabela, o Santos voltou a se complicar e segue lutando contra o rebaixamento. O Peixe aparece na 15ª colocação, com 21 pontos - têm apenas dois a mais que o Vitória, que abre o Z4. Caso tivesse vencido, o time santista poderia respirar um pouco mais aliviado, o que não aconteceu.

O Santos, agora, terá de recolher os cacos durante a semana e vai em busca de um novo treinador após a demissão de Cleber Xavier. O Alvinegro Praiano já tem outro compromisso importante pela frente no próximo domingo, quando encara o Bahia. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada da Série A.