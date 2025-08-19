Topo

Esporte

Santos relembra 'tarde trágica' de 2023 com nova goleada e volta a ser assombrado pelo rebaixamento

19/08/2025 06h00

A goleada sofrida contra o Vasco na tarde do último domingo trouxe péssimas memórias ao Santos. O Alvinegro Praiano foi goleado por 6 a 0, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, e relembrou outra tarde trágica que aconteceu no ano do rebaixamento.

Em 2023, enquanto ainda brigava contra o que viria a ser o primeiro rebaixamento de sua história, o Santos sofreu uma goleada que atormentou os torcedores. No Beira-Rio, também pelo Brasileirão, o Alvinegro Praiano foi simplesmente goleado por 7 a 1 pelo Internacional.

A diferença daquela goleada para a do último domingo é que o Inter marcou a maioria dos gols ainda no primeiro tempo. Kevyson (contra), Alan Patrick, Enner Valencia e Wanderson anotaram ainda na etapa inicial, enquanto Bustos, Luiz Adriano e Valencia novamente fecharam a goleada. Maxi Silvera descontou para o Peixe.

Além disso, o duelo contra o Internacional foi disputado no Beira-Rio, onde o Inter é muito forte. No último domingo, o Santos esteve no Morumbis na condição de mandante e teve o apoio de quase 55 mil torcedores, que compareceram ao estádio para incentivar a equipe, mas terminaram frustrados e protestando contra o time.

Na partida contra o Vasco, o Santos até começou bem e fazia um primeiro tempo decente até sofrer o primeiro gol de Lucas Piton. No segundo tempo, o Alvinegro Praiano se desestabilizou completamente após levar o segundo e, a partir daí, veio um gol atrás do outro.

Em um breve pronunciamento à imprensa, o executivo de futebol Alexandre Mattos classificou a derrota para o Vasco como uma "tragédia", mas afirmou que ela não pode ser esquecida. Pelo contrário, precisa ser lembrada para que não volte a se repetir novamente.

Para além da goleada, o que mais assusta o torcedor do Santos é a possibilidade de um segundo rebaixamento. A derrota histórica sofrida contra o Internacional foi parte da campanha do rebaixamento dois anos atrás, e o Alvinegro Praiano teme que o cenário se repita novamente.

No panorama atual da tabela, o Santos voltou a se complicar e segue lutando contra o rebaixamento. O Peixe aparece na 15ª colocação, com 21 pontos - têm apenas dois a mais que o Vitória, que abre o Z4. Caso tivesse vencido, o time santista poderia respirar um pouco mais aliviado, o que não aconteceu.

O Santos, agora, terá de recolher os cacos durante a semana e vai em busca de um novo treinador após a demissão de Cleber Xavier. O Alvinegro Praiano já tem outro compromisso importante pela frente no próximo domingo, quando encara o Bahia. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada da Série A.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Em alta no São Paulo, Maik deve assumir o lugar de Cédric contra o Atlético Nacional?

Santos relembra 'tarde trágica' de 2023 com nova goleada e volta a ser assombrado pelo rebaixamento

Após perder Furquim, Corinthians faz oferta e fica otimista por renovação com joia

Treinador da Fighting Nerds quebra silêncio sobre atrito com Dione Barbosa

São Paulo recebe Atlético Nacional para decidir vaga nas quartas da Libertadores

Trio sobrevive à reformulação da era Abel, mas só Gómez segue soberano

Real Madrid x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

Saída da Pixbet foi planejada pelo Fla e inflou propostas de patrocínio

Dorival supera início de Ramón em meio à crise política e transfer ban

São Paulo x Atlético Nacional: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Palmeiras tem aproveitamento de 81% pós-Copa e vive melhor sequência no Brasileirão; veja números