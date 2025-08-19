Santos: Invasão ao CT pode afetar permanência de Neymar? Colunistas debatem

Cerca de 50 torcedores organizados invadiram o CT Rei Pelé hoje para cobrar o elenco santista, após a derrota por 6 a 0 para o Vasco, no Brasileirão. No Cartão Vermelho, Juca Kfouri, José Trajano e Rodrigo Mattos debateram se o episódio pode fazer Neymar pensar em deixar o time da Vila.

Os colunistas apontaram que as críticas diretas a Neymar depois da goleada são novidade desde que ele retornou ao Santos.

Juca: Crítica a Neymar foi novidade da invasão

O Neymar não contava com isso. Na verdade, até agora, por mais críticas que houvessem ao desempenho do Santos por parte da torcida, ele era preservado. Hoje ele não foi. Estava na linha de frente e colocaram ele no pacote. Essa é a novidade.

Juca Kfouri

Trajano: Presença de Neymar pode ter evitado o pior

Se não tem um Neymar ali, o sujeito [que entrou] não 'plantava a mão' em um jogador, como ele falou que gostaria? A presença do Neymar não impediu os torcedores de 'plantar a mão' em algum jogador?

José Trajano

Mattos: Seria bizarra uma agressão a um jogador

A cara do Neymar não era muito boa vendo o sujeito falando que poderia dar 'tapa na cara de jogador'. [...] Nesse sentido [de evitar agressões] a presença do Neymar ali foi positiva. Seria totalmente bizarro se algum torcedor batesse em um jogador. [Teve] algum respeito. Por mais que ele tenha sido criticado, foi mais leve que o Guilherme, que foi completamente 'esculhambado'.

Rodrigo Mattos

