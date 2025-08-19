Topo

Esporte

Santos fica no empate com o Bahia pelo Brasileirão sub-17

19/08/2025 17h07

Santos e Bahia ficaram no empate de 3 a 3, nesta terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, no Camacari (BA), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

Os mandantes chegaram a abrir dois gols de vantagem, com Anthony e Lyan Araujo, mas os paulistas buscaram a virada, com Vinicius Fabri, Samuel Costa e Rafael Gonzaga. Na reta final, os baianos empataram com Guilherme.

Com o resultado, o Santos aparece na oitava colocação do Brasileirão, com 25 pontos. O Bahia está em 18º, com nove.

Os Meninos da Vila voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 27, às 15 horas (de Brasília), contra o Botafogo, em casa. Na terça, às 16 horas, o Bahia visita o Palmeiras.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas

Palmeiras faz trabalho técnico e Felipe Anderson cobra intensidade contra o Universitario

Joia marca, e Corinthians empata com o Cuiabá em jogo de seis gols pelo Brasileiro sub-17

Transmissão ao vivo de Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores: onde assistir

Santos fica no empate com o Bahia pelo Brasileirão sub-17

Onde vai passar São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores? Como assistir

Eleição para a vice-presidência do CD do Corinthians ganha novos candidatos

Em busca de afirmação no Palmeiras, Felipe Anderson projeta duelo com Universitario: "Pés no chão"

Samir: Corinthians corre para pagar R$ 20 milhões a Memphis