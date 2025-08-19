Santos fica no empate com o Bahia pelo Brasileirão sub-17
Santos e Bahia ficaram no empate de 3 a 3, nesta terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, no Camacari (BA), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.
Os mandantes chegaram a abrir dois gols de vantagem, com Anthony e Lyan Araujo, mas os paulistas buscaram a virada, com Vinicius Fabri, Samuel Costa e Rafael Gonzaga. Na reta final, os baianos empataram com Guilherme.
Com o resultado, o Santos aparece na oitava colocação do Brasileirão, com 25 pontos. O Bahia está em 18º, com nove.
Os Meninos da Vila voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 27, às 15 horas (de Brasília), contra o Botafogo, em casa. Na terça, às 16 horas, o Bahia visita o Palmeiras.