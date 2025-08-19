Topo

Samir: Corinthians dá aumento a joia da base para evitar novo caso Kauê

do UOL

Colaboração para o UOL

19/08/2025 15h42

O Corinthians aumentou o salário e a multa rescisória do meia da base Gui Amorim, informou o colunista do UOL Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, o Timão alterou os termos do contrato com a joia de 17 anos para não perdê-lo ainda na base, como aconteceu com Kauê Furquim, comprado pelo Bahia.

O Gui Amorim, a empresa que agencia a carreira dele é a mesma que a do Kauê Furquim, e o Corinthians acredita que foi cozinhado pelos agentes do Kauê Furquim. Então, o Corinthians não quis negociar mais com o staff e negociou com o pai do jogador. A reunião foi ontem à noite.

O tempo de contrato continua o mesmo, até o final do ano que vem, mas o Corinthians deu um aumento considerável para ele — ele ganhava sete mil e agora vai passar a ganhar R$ 25 mil.

"Com isso, o Corinthians conseguiu aumentar a multa do Gui Amorim porque criou-se com o caso Kauê Furquim um fantasma com as SAF's e a questão do Bahia. O Corinthians quer anunciar hoje a renovação do Gui Amorim", explicou o colunista do UOL.

Samir destacou que Gui Amorim é considerado hoje a principal promessa da base do Timão.

"O Gui Amorim é considerado hoje a principal joia da base do Corinthians. Os números mostram isso: no sub-17 esse ano, ele tem 30 jogos com 15 gols e 10 assistências."

"Dizem que ele é até melhor que o Kauê Furquim. São jogadores que jogaram juntos, mas em posições diferentes, o Gui Amorim é mais meia", afirmou o colunista do UOL.

