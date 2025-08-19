Samir: Corinthians corre para pagar R$ 20 milhões a Memphis
Sancionado com um transfer ban da Fifa, o Corinthians corre contra o tempo para pagar cerca de R$ 20 milhões a Memphis Depay, informou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.
O Memphis conseguiu atingir muitas metas de participações em gols e em jogos — dessas metas, são R$ 11 milhões. O salário dele é de R$ 6 milhões, então já são R$ 17 milhões. E tem também R$ 5,5 milhões em luvas, que são pagas pela patrocinadora, que também paga parte do salário.
O Corinthians tem que arrumar pelo menos R$ 15 milhões. Como vai pagar isso? O Corinthians recebeu um adiantamento da Nike, R$ 50 milhões nessa janela, e mais R$ 14 milhões do Kauê Furquim. Só que tem o fluxo de caixa, tem que pagar o Memphis e tem que pagar o Santos Laguna -- a questão do transfer ban.
Samir Carvalho
Para ser liberado da punição, o Timão precisa quitar R$ 34 milhões junto ao time mexicano pela compra de Félix Torres. Do contrário, seguirá impedido de inscrever novos jogadores.
Segundo apurou o colunista do UOL, a diretoria vai oferecer pagamentos parcelados a Memphis e ao Santos Laguna. Os mexicanos recusaram as duas primeiras propostas.
"O Corinthians não vai pegar toda grana da Nike e pagar o Memphis ou o Santos Laguna, tem muita coisa, é muito pepino, muito B.O. que o Osmar Stabile tem para resolver. Então, o Memphis vai tentar parcelar com o Memphis — pelo contrato, tem que pagar os R$ 11 milhões até quarta-feira."
"O Corinthians fez primeiro uma proposta para pagar 30% do total da dívida e parcelar o restante, o Santos Laguna recusou. Aí o Corinthians aumentou a proposta para pagar metade dos R$ 34 milhões, o Santos Laguna recusou. Essa situação está travada e o Santos Laguna está com a faca e o queijo na mão", explicou.
