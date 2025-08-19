Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, foi nomeado o Jogador do Ano da Associação de Jogadores Profissionais (PFA, na sigla em inglês) da Inglaterra nesta terça-feira, se tornando o primeiro jogador a ganhar o prêmio três vezes.

Salah, que se juntou ao Liverpool em 2017, foi o artilheiro da Premier League na última temporada com 29 gols, além de 18 assistências, desempenhando um papel fundamental na conquista do título da liga pelo clube, terminando 10 pontos à frente do segundo colocado, o Arsenal.

O jogador de 33 anos já havia conquistado o prêmio de Jogador da Temporada da Premier League, a Chuteira de Ouro pelo maior número de gols marcados e o prêmio Playmaker pelo maior número de assistências, tornando-se o primeiro jogador a ganhar os três prêmios na mesma temporada.

Salah ganhou o prêmio da PFA pela primeira vez em 2018, depois de sua primeira temporada no Liverpool, e novamente em 2022, e este ano ficou em primeiro lugar em uma lista de seis candidatos, votada pelos membros da PFA dos 92 times da Premier League e da Football League.

Essa lista incluía seu companheiro de equipe no Liverpool Alexis Mac Allister, além de Alexander Isak, do Newcastle United, Bruno Fernandes, do Manchester United, Declan Rice, do Arsenal, e Cole Palmer, do Chelsea.

Salah assinou uma renovação de contrato de dois anos com o Liverpool em abril, pondo fim a meses de especulação sobre uma possível transferência para a Liga Profissional Saudita.

O meio-campista inglês Morgan Rogers, do Aston Villa, foi eleito o Jovem Jogador do Ano. O atleta de 23 anos marcou oito gols na liga em suas 37 partidas na última temporada, além de quatro gols na Liga dos Campeões, incluindo três gols contra o Celtic.

O Liverpool teve quatro jogadores no time da temporada, incluindo Salah, nomeados no time do ano da Premier League, juntamente com o novo contratado do Bournemouth, Milos Kerkez.

(Reportagem de Trevor Stynes)