Topo

Esporte

Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

19/08/2025 17h34

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, foi nomeado o Jogador do Ano da Associação de Jogadores Profissionais (PFA, na sigla em inglês) da Inglaterra nesta terça-feira, se tornando o primeiro jogador a ganhar o prêmio três vezes.

Salah, que se juntou ao Liverpool em 2017, foi o artilheiro da Premier League na última temporada com 29 gols, além de 18 assistências, desempenhando um papel fundamental na conquista do título da liga pelo clube, terminando 10 pontos à frente do segundo colocado, o Arsenal.

O jogador de 33 anos já havia conquistado o prêmio de Jogador da Temporada da Premier League, a Chuteira de Ouro pelo maior número de gols marcados e o prêmio Playmaker pelo maior número de assistências, tornando-se o primeiro jogador a ganhar os três prêmios na mesma temporada.

Salah ganhou o prêmio da PFA pela primeira vez em 2018, depois de sua primeira temporada no Liverpool, e novamente em 2022, e este ano ficou em primeiro lugar em uma lista de seis candidatos, votada pelos membros da PFA dos 92 times da Premier League e da Football League.

Essa lista incluía seu companheiro de equipe no Liverpool Alexis Mac Allister, além de Alexander Isak, do Newcastle United, Bruno Fernandes, do Manchester United, Declan Rice, do Arsenal, e Cole Palmer, do Chelsea.

Salah assinou uma renovação de contrato de dois anos com o Liverpool em abril, pondo fim a meses de especulação sobre uma possível transferência para a Liga Profissional Saudita. 

O meio-campista inglês Morgan Rogers, do Aston Villa, foi eleito o Jovem Jogador do Ano. O atleta de 23 anos marcou oito gols na liga em suas 37 partidas na última temporada, além de quatro gols na Liga dos Campeões, incluindo três gols contra o Celtic.

O Liverpool teve quatro jogadores no time da temporada, incluindo Salah, nomeados no time do ano da Premier League, juntamente com o novo contratado do Bournemouth, Milos Kerkez.

(Reportagem de Trevor Stynes)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Em meio à invasão de torcedores, Sampaoli admite interesse no Santos: 'Um grande desafio'

Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

Com gol de Mbappé, Real Madrid bate Osasuna e estreia com vitória no Espanhol

Neymar na liderança e conversa tensa: veja como foi a invasão ao CT do Santos

Reserva ou misto: como Palmeiras deve jogar oitavas da Libertadores?

Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas

Palmeiras faz trabalho técnico e Felipe Anderson cobra intensidade contra o Universitario

Joia marca, e Corinthians empata com o Cuiabá em jogo de seis gols pelo Brasileiro sub-17

Transmissão ao vivo de Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores: onde assistir