Topo

Esporte

Saída da Pixbet foi planejada pelo Fla e inflou propostas de patrocínio

Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

19/08/2025 05h30

O fim da parceria com a Pixbet pelo Flamengo não foi de última hora. Há meses o clube costurava o adeus e planejava o substituto de maneira ambiciosa. O movimento culminou com o contrato com a Betano, anunciado ontem e que hoje será objeto de votação no Conselho Deliberativo do clube.

O acordo pelo espaço nobre do uniforme será o maior patrocínio máster da história do futebol brasileiro, na casa de R$ 250 milhões anuais.

A saída da Pixbet já era conversada e sempre foi tratada para acontecer de maneira pacífica.

Relacionadas

Fla anuncia Betano como nova patrocinadora e valores ultrapassam R$ 250 mi

Bruno Henrique ou Pedro? A 'dúvida boa' de Filipe Luís para decisão do Fla

Saúl estreia como titular do Flamengo e admite que ainda lhe falta ritmo

A visão no Flamengo é que as questões financeiras não foram o ponto principal para o fim do contrato.

O entendimento é que o clube poderia dar um passo além não só em receita, mas também em ativação e projeção da marca. Saiu uma bet que opera nacionalmente e entrou outra com ambições globais.

Clima de paz

Flamengo e Pixbet classificam o término antecipado como algo consensual. Uma vez definido o fim, o Flamengo fez questão de tratar o parceiro com toda a pompa.

O clube fez postagens de agradecimento nas redes sociais e atuou com um "obrigado, Pixbet" na camisa na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

Com o adeus anunciado aos quatro cantos, segundo o próprio Fla, em nota oficial, foram seis empresas interessadas em ocupar o espaço vago no uniforme: Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional.

Nos últimos dias, a disputa se acirrou entre Betano, Superbet e Sportingbet, mas o clube decidiu pela Betano pelos valores e por seu alcance global.

Votação no Conselho

O último passo desse acordo ocorrerá hoje à noite, na sede rubro-negra da Gávea. Uma reunião do Conselho Deliberativo apresentará os termos e detalhes da proposta da Betano.

Uma vez divulgado, o contrato será colocado em votação e precisa da aprovação da maioria para que a empresa de apostas seja oficializada como patrocinadora oficial do Flamengo.

Betano também patrocina Séries A, B e Copa do Brasil

A Betano já patrocinou o Atlético-MG e o Fluminense, mas nos últimos anos mudou a rota de seus investimentos e preferiu apostar nos naming rights de competições.

Atualmente, a empresa patrocina as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. O Flamengo será o primeiro clube a ser patrocinado pela Betano após ela assumir estas competições.

A gerência global da empresa, porém, encara com naturalidade o investimento simultâneo nas duas pontas, segundo apurou o UOL.

Em países como Argentina, Grécia, Portugal e Romênia, por exemplo, a Betano já patrocina tanto clubes como competições.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Em alta no São Paulo, Maik deve assumir o lugar de Cédric contra o Atlético Nacional?

Santos relembra 'tarde trágica' de 2023 com nova goleada e volta a ser assombrado pelo rebaixamento

Após perder Furquim, Corinthians faz oferta e fica otimista por renovação com joia

Treinador da Fighting Nerds quebra silêncio sobre atrito com Dione Barbosa

São Paulo recebe Atlético Nacional para decidir vaga nas quartas da Libertadores

Trio sobrevive à reformulação da era Abel, mas só Gómez segue soberano

Real Madrid x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

Saída da Pixbet foi planejada pelo Fla e inflou propostas de patrocínio

Dorival supera início de Ramón em meio à crise política e transfer ban

São Paulo x Atlético Nacional: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Palmeiras tem aproveitamento de 81% pós-Copa e vive melhor sequência no Brasileirão; veja números