Saída da Pixbet foi planejada pelo Fla e inflou propostas de patrocínio

O fim da parceria com a Pixbet pelo Flamengo não foi de última hora. Há meses o clube costurava o adeus e planejava o substituto de maneira ambiciosa. O movimento culminou com o contrato com a Betano, anunciado ontem e que hoje será objeto de votação no Conselho Deliberativo do clube.

O acordo pelo espaço nobre do uniforme será o maior patrocínio máster da história do futebol brasileiro, na casa de R$ 250 milhões anuais.

A saída da Pixbet já era conversada e sempre foi tratada para acontecer de maneira pacífica.

A visão no Flamengo é que as questões financeiras não foram o ponto principal para o fim do contrato.

O entendimento é que o clube poderia dar um passo além não só em receita, mas também em ativação e projeção da marca. Saiu uma bet que opera nacionalmente e entrou outra com ambições globais.

Clima de paz

Flamengo e Pixbet classificam o término antecipado como algo consensual. Uma vez definido o fim, o Flamengo fez questão de tratar o parceiro com toda a pompa.

O clube fez postagens de agradecimento nas redes sociais e atuou com um "obrigado, Pixbet" na camisa na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

Com o adeus anunciado aos quatro cantos, segundo o próprio Fla, em nota oficial, foram seis empresas interessadas em ocupar o espaço vago no uniforme: Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional.

Nos últimos dias, a disputa se acirrou entre Betano, Superbet e Sportingbet, mas o clube decidiu pela Betano pelos valores e por seu alcance global.

Votação no Conselho

O último passo desse acordo ocorrerá hoje à noite, na sede rubro-negra da Gávea. Uma reunião do Conselho Deliberativo apresentará os termos e detalhes da proposta da Betano.

Uma vez divulgado, o contrato será colocado em votação e precisa da aprovação da maioria para que a empresa de apostas seja oficializada como patrocinadora oficial do Flamengo.

Betano também patrocina Séries A, B e Copa do Brasil

A Betano já patrocinou o Atlético-MG e o Fluminense, mas nos últimos anos mudou a rota de seus investimentos e preferiu apostar nos naming rights de competições.

Atualmente, a empresa patrocina as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. O Flamengo será o primeiro clube a ser patrocinado pela Betano após ela assumir estas competições.

A gerência global da empresa, porém, encara com naturalidade o investimento simultâneo nas duas pontas, segundo apurou o UOL.

Em países como Argentina, Grécia, Portugal e Romênia, por exemplo, a Betano já patrocina tanto clubes como competições.