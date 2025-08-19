Rotatividade alta: Santos caminha para 15ª troca de técnico nos últimos cinco anos

O Santos passou por um momento difícil no último domingo. O Alvinegro Praiano foi goleado pelo Vasco, por 6 a 0, diante de 54 mil torcedores no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube, então decidiu demitir o técnico Cleber Xavier ainda no vestiário, e ele sequer concedeu entrevista coletiva.

O Peixe tem encontrado dificuldades para fornecer condições 'tranquilas' de trabalho para técnicos recentemente. A rotatividade no comando da equipe, inclusive, é alta: o clube está caminhando para sua 15ª troca de treinador no recorte dos últimos cinco anos, o que dá uma média de três comandantes por ano.

Desde 2020, o Santos teve 14 trocas de treinadores, entre nomes que foram e voltaram ao clube. Se levado em consideração os interinos, esse número aumenta para 20 mudanças na comissão, também com figurinhas 'carimbadas' já bastante conhecidas pelo torcedor.

Nos últimos cinco anos, 13 treinadores efetivados estiveram no comando do Santos: Jesualdo Ferreira, Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille (duas passagens), Marcelo Fernandes, Lisca Doido, Fabián Bustos, Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre, Pedro Caixinha e Cleber Xavier.

Apenas em 2021, por exemplo, o Peixe passou por seis trocas de treinadores entre efetivados e interinos. Neste período, Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille comandaram a equipe, além do interino Marcelo Fernandes, acionado em duas oportunidades naquele ano.

Já em 2022, Carille começou a trabalhar, mas foi demitido logo em fevereiro. Assim, o Alvinegro Praiano foi atrás de Fabián Bustos, teve também Lisca e Odair Hellmann efetivados e ainda contou com os internos Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro.

Em 2023, fatídico ano do rebaixamento, os técnicos do Santos foram Odair Hellamnn, Paulo Turra e Diego Aguirre, enquanto Marcelo Fernandes foi efetivado após a saída do uruguaio. No ano passado, o panorama mudou um pouco, e apenas Carille comandou a equipe na disputa da Série B.

Agora, na atual temporada, o Santos já vai para seu terceiro treinador. O Peixe começou o ano com Pedro Caixinha no comando, mas o português foi demitido ainda no começo de abril após somente 16 jogos pelo clube - foram seis vitórias, três empates e sete derrotas.

Depois, a diretoria decidiu apostar em Cleber Xavier, que fez seu primeiro trabalho como treinador na carreira. O comandante, porém, também não engrenou, terminando sua passagem com seis reveses, quatro empates e cinco vitórias em 15 partidas, além da eliminação para o CRB na terceira fase da Copa do Brasil.

Xavier foi demitido, mas membros de sua comissão técnica permaneceram no Santos, como são os casos dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques e do preparador Fabio Mahseredjian. A informação foi revelada pelo diretor de futebol Alexandre Mattos em breve pronunciamento à imprensa após a partida.

O Santos, assim, avalia o mercado em busca de um novo treinador. Alguns técnicos estão livres, como são os casos de Jorge Sampaoli, favorito para assumir o comando da equipe, e de Tite, cujo nome apareceu após a manutenção da comissão que já trabalhou com o comandante.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe ? Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

Relembre os técnicos efetivados do Santos desde 2020: