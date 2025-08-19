Topo

Rio de Janeiro terá novo evento WTA em outubro

19/08/2025 22h44

O tênis brasileiro terá grandes motivos para comemorar mais um grande evento WTA no calendário brasileiro. Entre os dias 12 e 19 de outubro, a cidade do Rio de Janeiro receberá seu maior evento da história desde 2016.

O Rio Ladies Open acontece na academia Techset, no Vogue Square, na Barra da Tijuca. A competição é do nível WTA 125 e terá premiação de US$ 115 mil (aproximadamente R$ 632 mil na cotação atual) com 125 pontos para as campeãs de simples e de duplas.

"É um prêmio para o tênis feminino nacional o Rio de Janeiro voltar a ter um torneio nível WTA, da categoria 125. Agora são três WTAs no Brasil, e com Rio e Florianópolis em sequência, com duas cidades paradisíacas, fica muito atrativo para que grandes jogadoras venham ao Brasil em Outubro", declarou Lúzio Ramos, organizador do Rio Ladies Open e CEO da MundoTênis Tours.

"Nossa programação será feita para o público começando a partir das 14h com previsão de rodadas noturnas para o carioca que sai do trabalho poder acompanhar os principais jogos e ainda poderem desfrutar de um lugar maravilhoso como é a Vogue Square em um local privilegiado do Rio de Janeiro", apontou.

A competição marca a primeira sequência de três torneios WTA's no Brasil com São Paulo em setembro depois Rio de Janeiro e Florianópolis em outubro. A venda de ingressos será aberta na sexta-feira, 22 de agosto, às 10h (de Brasília).

