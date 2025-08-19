Reynoso e Paulo Miranda vencem séries de Cavalos Novos no 35º Indoor da São Paulo Horseshow

As provas para Cavalos Novos de 7 e 8 anos abriram o Internacional e Nacional Longines São Paulo Horseshow, o 35º Indoor na Sociedade Hípica Paulista, nesta terça-feira (19) e que segue até domingo (24). Na disputa de Cavalos Novos de 7 anos, em percurso de 1,35m com duas fases, José Roberto Reynoso Fernandez Filho conquistou a vitória montando Cornetino JMen (TE), cavalo Brasileiro de Hipismo (BH), filho de Cornet Obolensky e Paladino JMen. O conjunto completou a prova sem faltas, em 34s15.

Dos 34 conjuntos, 17 fizeram percurso limpo apontando para o ótimo nível técnico da cavalos que representam o futuro do esporte. Pela Argentina, Damian Ancic montando Pegasus Porvenir emplacou em 2º, 34s27, seguido por Daniel Sarquis Aiex com Pegasus Porvenir, pelo Rio de Janeiro, 34s69, fechando o trio que andou na casa dos 34 segundos.

Já na série para Cavalos Novos 8 anos, a 1.40m em duas fases, o 3º Sargento Paulo Brasileiro de Miranda com Eurocomerce Mulhouse do Igarapé, égua sela irlandesa, garantiu o 1ª posto, sem faltas, em 34s14, representando Pernambuco, superando demais 18 conjuntos. Dez fecharam a 2ª fase sem faltas. Por São Paulo, Bruno Chaves Pessanha com Zermatt TW (IA), BH filho de Baloubet du Rouet, garantiu o vice. Em mais uma classificação o argentino Damian Ancic com Milenário Solaguayre emplacou em 3º, 36s41.

Ainda nesta terça, rolaram concorridas provas para amadores e jovens talentos a 1.10 e 1.20m e, por fim, acontece a qualificativa para Copa Ouro que conta com 79 conjuntos.

A sempre muito bem disputada Copa Ouro Next Generation, a 1.40m, está agendada na sexta-feira, 22/8, a partir das 17 horas. As finais das séries de Cavalos Novos - em que ampla maioria cerca de 80% é de cavalos de criação nacional Brasileiro de Hipismo - já acontecem nesta quarta-feira, 20/8.

Agenda geral Ao todo estão programadas 23 provas Internacionais e Nacionais com participação da elite do esporte no principal concurso em recinto fechado da América do Sul. São seis as provas Internacionais fechando com o GP Longines - Troféu Jayme Loureiro Filho, a 1.60m, no domingo, válido como qualificativa para a Final Copa do Mundo 2026 e 7ª etapa do ranking brasileiro Senior Top 2025.

No sábado (23), o principal páreo é o Clássico Hermès, a 1.50m. Mas, de fato, todas as provas prometem boas disputas com traçado idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge. No total, 2 milhões de reais em premiação estão em jogo.

Encontra-se na liderança do ranking brasileiro Senior Top 2025, com 207 pontos, o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, campeão do GP Indoor 2021, confirmado no Indoor 2025. A vice-liderança no ranking está com Raphael Machado Leite, 199 pontos, seguido por José Roberto Reynoso Fernandez Filho, tetracampeão do GP Indoor 2010/2017/2018/2019, que vem de vitória no Campeonato Brasileiro Senior Top 2025 e acumula 179 pontos.