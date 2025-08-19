Topo

Reserva ou misto: como Palmeiras deve jogar oitavas da Libertadores?

19/08/2025 17h50

Após construir boa vantagem (4 a 0) na ida das oitavas de final da Libertadores, como o Palmeiras deve encarar o Universitario (PER) no jogo de volta, no Allianz Parque? Na Live do Clube, Danilo Lavieri opinou.

Para o colunista, Abel Ferreira deve promover a entrada de jogadores que não têm tido muitas oportunidades. No entanto, a formação não deveria ser totalmente reserva.

Não precisa colocar 100% do time reserva, mas pode aproveitar. Põe o Veiga para jogar, de repente ele faz dois gols e retoma a confiança. Põe o Arthur, da base, na lateral esquerda, ver se ele melhora. Põe o Micael e o Benedetti. Faz uns testes.

Pega uns caras que não tem conseguido tanto jogo, tanto ritmo de jogo e dá uma chance. Põe o Bruno Rodrigues, que está em transição. Coloca um pouco no jogo. Aproveita que é um jogo que vai ter público, vale classificação, vai ter pegada, mas ao mesmo tempo não tem muito risco, e roda o elenco.
Danilo Lavieri

