Reinier de Ridder faz campanha por luta de título contra Khamzat Chimaev no UFC

O sufocante jogo de luta agarrada desenvolvido por Khamzat Chimaev na vitória sobre Dricus du Plessis no UFC 319, no último sábado (16), deixou a sensação de que será muito difícil tirar o cinturão peso-médio (84 kg) do novo campeão da organização. Apesar disso, não parecem faltar candidatos para tentar destronar o wrestler russo, entre eles o holandês Reinier de Ridder.

Após a conquista do russo, De Ridder utilizou a ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo) para expressar seu interesse em desafiar o novo campeão do UFC. Especialista no grappling, com um jogo de jiu-jitsu afiado, o holandês relembrou sua vitória sobre o fenômeno do wrestling universitário americano Bo Nickal, em maio deste ano, para corroborar seu desejo de testar suas habilidades contra o jogo de luta agarrada de Chimaev.

"O novo campeão deu uma aula de wrestling e controle ontem (sábado), uma façanha incrível dominar DDP assim. Acredito que um duelo entre nós seria uma luta histórica. Eu já encarei o melhor wrestler americano, estou curioso para ver como me sairia contra o melhor wrestler da área do Cáucaso", desafiou Reinier, dono de um cartel de 21 vitórias, sendo 13 por finalização, e duas derrotas.

Credenciais de Reinier de Ridder

Ex-bicampeão do ONE Championship, Reinier de Ridder iniciou sua caminhada no UFC há menos de um ano. Mas, apesar do ainda curto período de atuação na maior organização de MMA do mundo, o faixa-preta de jiu-jitsu já desponta como uma das principais figuras do peso-médio. Com quatro vitórias consecutivas, a última delas sobre o ex-campeão Robert Whittaker, 'RDR' foi alçado ao top 5 do ranking da categoria e pode sonhar, inclusive, com uma disputa de título no futuro próximo - talvez contra o próprio Khamzat Chimaev.

