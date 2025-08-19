Real Madrid x Osasuna: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol
O Real Madrid entra em campo pelo Campeonato Espanhol nesta terça-feira. O time dirigido por Xabi Alonso estreia contra o Osasuna, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney +.
Prováveis escalações
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Guler; Brahim, Mbappé e Vinicius Júnior
Técnico: Xabi Alonso
Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo e Bretones; Torro, Moncayola e Oroz; Barja, Budimir e Gómez.
Técnico: Alessio Lisci
Arbitragem
Adrian Cordejo será o árbitro do confronto, com Daniel Jesús Trujillo no VAR.