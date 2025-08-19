Topo

Real Madrid x Osasuna: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

19/08/2025 08h00

O Real Madrid entra em campo pelo Campeonato Espanhol nesta terça-feira. O time dirigido por Xabi Alonso estreia contra o Osasuna, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney +.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Guler; Brahim, Mbappé e Vinicius Júnior

Técnico: Xabi Alonso

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo e Bretones; Torro, Moncayola e Oroz; Barja, Budimir e Gómez.

Técnico: Alessio Lisci

Arbitragem

Adrian Cordejo será o árbitro do confronto, com Daniel Jesús Trujillo no VAR.

